Pobjeda juniora i poraz kadeta protiv Sesveta, pioniri nadigrali Solin

Hajdukovi kadeti i juniori u sklopu 3. kolu 1. HNL igrali su protiv Sesveta. Juniori su upisali minimalnu pobjedu od 1:0, dok su kadeti poraženi nakon perokreta rezultatom 3:4.

Na teren su prvi izišli kadeti. Bijelih su poveli u 57. minuti kada je Šafradin asistirao ubačajem s lijeve strane Čogelji za 1:0, a potom je Šafradin nakon solo akcije zabio za 2:0 pogodivši lijeve rašlje. Gosti su smanjili prednost u 64. minuti, a u 71. su poravnali rezultat Hajder je zakasnio s predajom lopte, blokirao ga je Leutar, a odbijenu loptu Radić sa 17 metara u visokom luku poslao je u prazni gol. Potom su Bijeli poveli 3:2: Granić je poslao loptu glavom s druge vratnice i zatresao mrežu za 3:2 nakon ubačaja Rajčića iz kornera. Gosti su ponovno poravnali rezultat u 85. minuti preko Tomića koji je šutem s preko 30 metara poslao loptu u desne rašlje. Konačnih 3:4 postavio je Radić. Nakon što je Leutar pobjegao svojim čuvarima i ušao u šesnaesterac gdje je oboren, glavni je sudac Jokić pokazao na bijelu točku. Radić je preuzeo odgovornost i precizno i snažno pogodio lijeve rašlje za pobjedu gostujuće momčadi.

Hajdukovi juniori ostvarili su pobjedu u prvom domaćem susretu u novoj sezoni. Momčad trenera Frane Lojića pobijedila je Sesvete rezultatom 1:0. Jedini pogodak postigao je Denis Plaminskyi u 27. minuti nakon što je prošao po desnoj strani, dobio loptu, progurao loptu kroz noge svom čuvaru i ušao u šesnaesterac te snažnim udarcem pogodio bliži kut. Prije samog gola, Hajduk je imao i jedanaesterac koji nije realiziran. Izborio ga je Alujević, ali udarac Matka otišao je pored vratnice.

Pioniri su u natjecanje u 1. HNL pionira otvorili pobjedom na gostovanju u obližnjem Solinu slavivši visokim rezultatom od 1:9.Već u drugoj minuti Bijeli su poveli golom Tomaša na asistenciju Rinčića, a sedam minuta kasnije mrežu je zatresao i Bjeloš. U 17. je minuti Tomaš ponovno bio strijelac, a ovaj mu je put asistirao Zubak. Četiri minute potom M. Božić je na asistenciju Akrapa zabio za visokih 0:4, a onda se i asistent Zubak upisao u strijelce u 27. minuti. Domaćini su smanjili prednost preko Bezmalinovića u 37. minuti.

U 57. je minuti Tomaš zabio hat-trick za 1:6, a sedam minuta kasnije veliku je prednost Bijelih povećao A. Božić koji je ušao pet minuta ranije. Potom je u 66. minuti u igru ušao Fried koji je u 73. zabio za nedostižnu prednost od sedam pogodaka,. Konačnih 1:9 postavio je Letica u 90. minuti susreta.