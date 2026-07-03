Pobijedila je rak, a danas je glas dalmatinskog otoka: Njene objave prate tisuće ljudi

Na društvenoj mreži ima skoro šest tisuća pratitelja što je puno više nego što grad Hvar ima stanovnika. Njene objave izazivaju pozornost ne samo otočana već i šire javnosti s kopna koja na "izvolte" dobiva informacije događaja na tom najsunčanijem otoku u Hrvatskoj. Ona je, kako je zovu "mišćani", hvarska kroničarka, Ivana Petrić.

Rodom je iz Velog Grablja iz kojeg je sa obitelji početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća preselila u Hvar. Iako na Hvaru osim nje postoje i druge kroničarke od kojih svaka od njih ima svoje "polje rada", od dijeljenja tradicionalnih recepata preko onih koji čitateljima dočaravaju probleme otoka zbog masovnog turizma, pa sve do otočkog pjesništva, Ivana se pozicionirala na informativnost.

Tako već duže vrijeme na svojim statusima objavljuje informacije o tome tko je umro, kada i gdje će biti pokop, gdje i kada se održavaju kulturne i druge manifestacije, razne obavijesti i upozorenja o mogućim nestancima struje ili vode, o izgubljenim stvarima. Nerijetko objavljuje i divne panorame gradova i mjesta, susrete s ljudima, obilježavanje otočkih običaja.

Zahvaljujući njenim objavama Hvarani mogu vidjeti koja je ponuda na pazaru i peškariji, koliko što košta, što se događa u gradu, vrlo često se zna fotografirati sa poznatim, ali i dragim osobama te prenositi statuse drugih osoba ako procijeni da bi to moglo biti od koristi za njene brojne pratitelje.

- Spletom okolnosti sada sam u invalidskoj mirovini. Još 2017. godine sam na poslu postala tehnološki višak, nakon svega se teško razboljela, no uspjela sam pobijediti rak. Volim ljude i rado se s njima susrećem i pričam. Uvijek sam pozitivna i vesela. To je moj moto života. Zato sam i pobijedila bolest.

Još zanimljivosti vezuje se za hvarsku kroničarku čija je obitelj Zaninović 1972. godine u Hvaru otvorila prvi kafić, a onda šest godina kasnije i prvu piceriju. Prethodno su se u Velom Grablju intenzivno bavili lavandom od koje se u to vrijeme moglo lijepo živjeti. Dio njih se iselio u Ameriku, dio u Hvar, neki u Split tako da je u jednom momentu mjesto bilo skoro pa raseljeno. No, sada je primjetno novo naseljavanje mjesta daleko poznatog po uzgoju lavande.

- Kroničarka sam postala spletom okolnosti. Rekla bi slučajno. Tijekom liječenja, zbog kojeg sam ostala bez kose, znala sam se fotografirati s kapom na glavi s dragim ljudima. Nešto kasnije je udruga "Kapja jubavi" od toga napravila izložbu "I ovo je moj život". Imala sam puno fotografija koje sam potom objavila i na društvenoj mreži. Tako je to sve krenulo. Ovim putem i danas zahvaljujem udruzi "Kapja jubavi" i Katedralnom zboru sv. Cecilije Hvar.

Kaže da je objave radila i još uvijek radi zbog ljudi koji nisu na Hvaru, onih koji jesu, ali i zbog starijih žitelja koji iz raznih razloga nisu mogli ili ne mogu izlaziti iz kuće. Željela je da i oni budu informirani o tome što se događa na otoku, konkretno u Hvaru. Fotografiranje, pisanje i objavljivanje joj je s vremenom postala navika. Tako im je nenametljivo i trajno postala svojevrsni prozor u svijet.