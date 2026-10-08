Po njegovoj obitelji Katalinića brig nosi ime: Vodio je Split, trgovao do Crnog mora, a portretirao ga je i Vlaho Bukovac

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, autor brojnih izložbenih i publicističkih projekata, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Splita, autor je izložbe i kataloga Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene. Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je 2020. godine ovom katalogu nagradu za najbolji izdavački projekt. Muzej grada Splita time je prvi put osvojio ovu prestižnu strukovnu nagradu, svojevrsni „muzejski Oscar“. U ovom serijalu donosimo biografije splitskih gradonačelnika koji su svojim djelovanjem trajno zadužili grad, popraćene ilustracijama predmeta predstavljenih na izložbi i stručno obrađenih u katalogu.

Jedina dvojica narodnjačkih načelnika koji nisu bili pravnici

Među gradonačelnicima obrađenima u Čipčićevu katalogu nalaze se dvojica članova obitelji Katalinić: Petar i Vinko Katalinić, kojemu je Petar bio stric. Zanimljivo je da su upravo njih dvojica jedini među narodnjačkim načelnicima u razdoblju od 1882. do 1918. godine koji po struci nisu bili pravnici, već trgovci.

Petar Katalinić, rođen 29. lipnja 1844. godine, bio je ugledni splitski poduzetnik i trgovac, a kraće je vrijeme obnašao i dužnost načelnika splitske općine. Politički se angažirao među splitskim narodnjacima, a 1882. godine izabran je u Općinsko vijeće. Na prvoj sjednici pohrvaćene splitske Općine, održanoj 28. listopada iste godine, imenovan je jednim od općinskih prisjednika, što bi se prema današnjoj gradskoj upravi najbliže moglo usporediti s dužnošću gradskog pročelnika. Od 1885. godine obnašao je dužnost prvog prisjednika te je vodio općinske poslove u vrijeme načelnikove odsutnosti.

Jednoglasno izabran za splitskog načelnika

Katalinić je obnašao i dužnost konzularnog predstavnika Švedske i Norveške. Na izborima za splitsko Općinsko vijeće, održanima u kolovozu i rujnu 1897. godine, ponovno je izabran za vijećnika, a 4. listopada iste godine jednoglasno je izabran za novoga splitskog načelnika. Na čelu Općine ostao je do 1899. godine.

Zajedno s bratom Anđelom bio je vlasnik tvrtke Ditta Cattalinich Angelo & fratello (Anđelo Katalinić i brat). Braća su se uspješno bavila trgovinom na veliko, ponajviše žitaricama i vinom, brodovi u kojima su imali udjele u vlasništvu plovili sve do Crnog mora. Imućna obitelj Katalinić posjedovala je brojne nekretnine, među kojima i Papalićevu palaču, današnji Muzej grada Splita, koja je bila u njihovu vlasništvu od 1889. do 1916. godine. Obitelj je bila poznata i po dobrotvornom djelovanju.

Po njihovim kućama ime je dobio Katalinića brig

Braća Petar i Anđelo Katalinić sagradili su 1888. i 1892. godine dvije velike stambeno-poslovne kuće na uzvisini iznad Bačvica. Upravo je po tim zgradama taj dio grada dobio naziv Katalinića brig, koji se zadržao do danas. Nažalost, obje su kuće stradale i srušene su tijekom Drugoga svjetskog rata.

Portretirao ga je Vlaho Bukovac

U katalogu izložbe reproduciran je i portret Petra Katalinića, djelo istaknutoga hrvatskog slikara Vlahe Bukovca. Portret je nastao tijekom Bukovčeva boravka u Splitu 1884. i 1885. godine, kada je već uživao ugled međunarodno priznatog umjetnika. U tom je razdoblju izradio oko stotinu portreta, ponajviše pripadnika splitskoga građanskog sloja. Osim Petra Katalinića, portretirao je i njegovu suprugu, djecu te brata Anđela i njegovu suprugu.

Pokopan u obiteljskoj grobnici na Sustipanu

Nakon duge i teške bolesti Petar Katalinić preminuo je 13. veljače 1922. godine. Pokopan je u obiteljskoj grobnici na Sustipanu.