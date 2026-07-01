Plovilo koje je oblikovalo dolinu Neretve dobiva svoje numizmatičko izdanje

Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca nastavlja seriju „Hrvatski brodovi“ novim numizmatičkim izdanjem s motivom neretvanske lađe.

Jedno od najpoznatijih tradicijskih plovila Hrvatske, neretvanska lađa, stoljećima je bila neizostavan dio života u dolini Neretve. Nastala je kao odgovor na specifične prirodne uvjete delte i omogućavala ljudima kretanje kroz mrežu rijeka, rukavaca i kanala te je generacijama predstavljala glavno prometno i gospodarsko sredstvo ovoga kraja.

Prije izgradnje suvremene prometne infrastrukture neretvanska lađa bila je svojevrsni „automobil“ doline Neretve. Njezina važnost bila je toliko velika da je pratila stanovnike Neretve kroz cijeli životni vijek – od rođenja do smrti. Sve do 1970-ih godina njome su se prevozili ljudi, životinje, hrana, građevinski materijal i poljoprivredni proizvodi.

Premda ih je razvoj cestovne infrastrukture gotovo potisnuo u zaborav, tradicija neretvanske lađe uspješno je sačuvana. Ključnu ulogu u tome imao je „Maraton lađa“, pokrenut 1998. godine s ciljem očuvanja kulturne baštine doline Neretve. U vrijeme pokretanja maratona na Neretvi je bilo manje od deset aktivnih lađa, dok je danas riječ o jednoj od najpoznatijih tradicijskih manifestacija u Hrvatskoj koja svake godine okuplja desetke posada i tisuće posjetitelja. Važnost ove tradicije potvrđena je i činjenicom da je Ministarstvo kulture utvrdilo kako „Tradicija života s trupom i lađom, plovilima doline Neretve“ ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.

Neretvanska lađa danas je postala simbol hrvatske pomorske i riječne baštine te ambasador hrvatske tradicije u svijetu. Osim na Neretvi, predstavljena je u brojnim europskim gradovima, a 2025. godine prvi je put zaplovila i vodama New Yorka.

Prepoznajući važnost neretvanske lađe kao simbola života u dolini Neretve, tradicijske plovidbe i hrvatske kulturne baštine, Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca posvetila joj je numizmatičko izdanje „Neretvanska lađa“.

Novo numizmatičko izdanje bit će dostupno za kupnju od 7. srpnja 2026. godine u 9 sati putem web trgovine Hrvatske kovnice novca. Izdanje obuhvaća zlatnike mase jedne unce, četvrtine unce i šesnaestine unce te srebrnjake mase jedne i dvije unce. Zlatnik mase jedne unce izrađen je u najvišoj kvaliteti otkova - polirana ploča, dok su ostale kovanice izrađene u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj.

Više informacija o izdanju možete pronaći na web stranici Hrvatske kovnice novca.