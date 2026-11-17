U Pločama je večeras održan dostojanstveni mimohod povodom 35. obljetnice pada Vukovara, u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i sve koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske.

Mimohod su organizirali Osnovna škola Vladimira Nazora Ploče i DPH Ploče, okupivši sudionike koji su zajedničkim hodom odali počast Gradu Heroju i njegovim braniteljima.

Na čelu povorke nošena je velika hrvatska zastava, dok su sudionici prolazili gradskim ulicama u ozračju zajedništva i pijeteta prema žrtvama Vukovara.

Posebno dojmljiv prizor bio je veliki natpis „VUKOVAR“, uz koji su gorjeli brojni lampioni, simbolizirajući trajno sjećanje na stradanje grada i njegovih stanovnika.

Fotografije s mimohoda objavio je Foto Indigo na svojoj Facebook stranici, uz poruku:

„Ploče za Vukovar. Trenuci s današnjeg mimohoda povodom 35. obljetnice pada Grada Heroja, u organizaciji OŠ Vladimira Nazora Ploče i DPH Ploče. 'I nikada narod zaboravit' neće!'“

I ove su godine Ploče pokazale da sjećanje na Vukovar ne blijedi, šaljući poruku zahvalnosti, zajedništva i poštovanja prema svim žrtvama Domovinskog rata.