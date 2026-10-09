Ploče Trail donosi jedinstvenu avanturu kroz bunkere, planine i povijest, a najbrže čekaju vrijedne nagrade

Hrvatsko planinarsko društvo Grabovica iz Ploča ponovno organizira jednu od najatraktivnijih trail utrka na ovom području. Ovogodišnje, peto izdanje Ploče Traila održat će se u subotu, 7. studenoga 2026. godine, a organizatori očekuju dolazak brojnih trkača iz Hrvatske i inozemstva.

Riječ je o utrci koja na jedinstven način spaja naizgled nespojivo – zahtjevnu planinsku disciplinu i prepoznatljiv mediteranski ambijent. Natjecatelje očekuju zahtjevni usponi, atraktivni vidikovci i povijesne lokacije, a sve to uz pogled na more, Baćinska jezera, Pelješac, otoke i dolinu Neretve.

Staza "Tragom bunkera" krije fascinantnu povijest

Posebnost Ploče Traila leži u činjenici da se utrka najvećim dijelom održava na tematskoj stazi "Tragom bunkera", koju su uredili vrijedni planinari HPD-a Grabovica.

Staza je otvorena 2021. godine i vrlo brzo postala popularna među izletnicima, planinarima i ljubiteljima prirode. Osim rekreativne, ima i izrazito važnu edukativnu komponentu jer posjetitelje vodi kroz različita povijesna razdoblja ovoga kraja. "Staza je otvorena 2021. godine, a vrlo brzo postala je hit među izletnicima. Njezina interaktivna edukativna komponenta vodi posjetitelje kroz razdoblja Ilira, Neretvana, broda Viribus Unitis, El Shatta i Domovinskog rata. Na putu se mogu istražiti arheološki nalazi, flora, fauna, pa čak i jedna dostupna špilja", otkrio je Josip Čupić, član HPD-a Grabovica i glavni organizator Ploče Traila.

Upravo spoj povijesti, prirodnih ljepota i sportskih izazova ovu utrku čini posebnom.

Pogledi koji ostavljaju bez daha: More, Baćinska jezera, Pelješac i otoci

Za razliku od klasičnih cestovnih utrka, trail trčanje odvija se na prirodnim terenima, planinarskim stazama i drugim neravnim podlogama, što natjecateljima donosi dodatne fizičke izazove.

Ploče Trail pritom nudi krajolik kakvim se rijetko koja utrka može pohvaliti. "Malo koji trail može se pohvaliti rutom koja u jednom dahu obuhvaća more, jezera i planinske predjele. Poseban pečat daju kontrolne točke smještene na bunkerima iz vremena talijanske okupacije, strateški pozicioniranima na vrhovima brežuljaka s impresivnim pogledom na Baćinska jezera, Pelješac, otoke i cijelu dolinu Neretve", opisuje Čupić.

Dodatnu važnost cijelom projektu daje činjenica da je planinarska obilaznica "Tragom bunkera" od ove godine postala i službena obilaznica Hrvatskog planinarskog saveza. Svi zainteresirani mogu nabaviti dnevnike obilaznice kod HPD-a Grabovica Ploče ili prilikom preuzimanja startnog paketa. Prikupljanjem žigova sudionici će tako moći stvoriti trajnu uspomenu na istrčanu utrku, ali i na obilazak povijesnih lokaliteta.

Dvije utrke za različite razine spremnosti

Organizatori su i ove godine pripremili dvije discipline koje će zadovoljiti različite profile natjecatelja, od iskusnijih trail trkača do rekreativaca željnih sportskog izazova. Duža utrka iznosi 17 kilometara, uz ukupno 800 metara elevacije, dok kraća varijanta donosi stazu dugu sedam kilometara s 250 metara elevacije. Obje discipline pružaju priliku za upoznavanje atraktivnog krajolika i povijesnih znamenitosti, uz različite razine fizičkog napora.

Organizacija ovakvog događaja zahtijeva mnogo priprema i angažmana, no u HPD-u Grabovica ističu kako broj volontera i njihova motivacija rastu iz godine u godinu. Na prethodnim izdanjima sudjelovali su trkači iz brojnih europskih zemalja. "Na prijašnjim trailovima imali smo trkače iz brojnih zemalja, poput Francuske, Ukrajine, Crne Gore, Njemačke, Rusije, Irske… Vjerujemo da će i ove godine biti velik broj prijavljenih", istaknuo je Čupić.

Najbrže čekaju nagrade: Pobjedniku velike utrke 150 eura

Ovogodišnje izdanje donosi i vrijedan nagradni fond koji će dodatno motivirati natjecatelje. Najbrži u velikoj utrci, dugoj 17 kilometara, osvojit će poklon-bon Intersporta Hrvatska u vrijednosti od 150 eura. Drugoplasiranom pripada bon od 100 eura, dok će trećeplasirani dobiti bon vrijedan 70 eura.

Nagrade su osigurane i za najuspješnije sudionike kraće utrke. Pobjednik utrke na sedam kilometara osvojit će Intersportov poklon-bon u vrijednosti od 100 eura, drugoplasirani bon od 70 eura, a trećeplasirani 50 eura.

Osim brzine i sportskih rezultata, organizatori žele nagraditi i ono što smatraju iznimno važnim dijelom svakog sportskog natjecanja – poštenje, solidarnost i sportski duh. Zbog toga će čak 40 volontera imati poseban zadatak tijekom utrke. Na temelju svojih zapažanja s terena odabrat će dobitnike nagrade za fair play, i to u obje discipline. Nagrade će pripasti sudionicima koji se posebno istaknu sportskim ponašanjem, a za njih su osigurani i prigodni darovi. Na taj način Ploče Trail želi dodatno promovirati vrijednosti koje nadilaze sam natjecateljski rezultat.

Besplatna startnina za djecu i popusti na smještaj

Organizatori su mislili i na najmlađe sudionike, kojima je i ove godine omogućeno besplatno sudjelovanje. Djeca će, kao i na prethodnim izdanjima, imati besplatnu startninu te dobiti puni startni paket, čime organizatori nastoje potaknuti njihove prve korake u svijetu trail trčanja i boravka u prirodi. Za sve natjecatelje osiguran je i popust na smještaj, a detaljne informacije dostupne su na Facebook stranici Ploče Traila.

Valja istaknuti i kako je HPD Grabovica prošle godine osigurao startni luk, šator i dodatnu opremu, čime su dodatno unaprijeđeni organizacijski uvjeti održavanja utrke. Sve to rezultat je kontinuiranog rada članova društva i volontera koji svojim angažmanom omogućuju održavanje ovog sve prepoznatljivijeg sportskog događaja.

Prijave su još otvorene: Evo kako se možete uključiti

Peto izdanje Ploče Traila održat će se 7. studenoga, a svi zainteresirani još uvijek se mogu prijaviti. Organizatori pozivaju trkače, rekreativce, ljubitelje planinarenja i prirode da im se pridruže na jedinstvenoj avanturi koja objedinjuje sport, povijest i ljepote doline Neretve. "Vidimo se 7. studenoga na stazi, spremni za još jednu planinsku, povijesnu i sportsku avanturu!", poručio je Josip Čupić.

Prijave su otvorene putem sljedeće poveznice: Prijavite se na Ploče Trail 2026. – Tracey Sport.