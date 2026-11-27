Ploče se pripremaju za još jedno izdanje Adventa, koji će ove godine ponuditi bogat glazbeni, zabavni, kulturni i gastronomski program namijenjen svim generacijama.

Svečano otvorenje Adventa u Pločama održat će se u petak, 4. prosinca. Program počinje u 16:30 sati otvaranjem klizališta i nastupom Čarobnih animatora, dok je večernji dio rezerviran za koncert popularnog repera Grše, koji će na pozornicu izaći u 20:30 sati. Ovogodišnje klizalište bit će veće nego prošle godine, a prostirat će se na čak 250 četvornih metara. Posebnu blagdansku atmosferu stvarat će božićno drvce smješteno u njegovu središtu.

Četiri velika koncerta u prosincu

Glazbeni program ovogodišnjeg Adventa predvode neka od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene. Nakon Grše, u Ploče stižu Daleka obala, TBF i Magazin.

Raspored velikih koncerata:

4. prosinca – Grše

12. prosinca – Daleka obala

19. prosinca – TBF

26. prosinca – Magazin

Bogat program za najmlađe

Posebna pozornost ove je godine posvećena najmlađim posjetiteljima. Djecu očekuju predstave, kreativne i božićne radionice, priredbe, susret s Djedom Božićnjakom te brojna druga iznenađenja. Dječji adventski program bit će zaokružen 30. prosinca, kada će biti organiziran dječji doček Nove godine.

Neće nedostajati tradicionalnih manifestacija

Tijekom prosinca u Pločama će se održavati kazališne predstave, koncerti, sajam lokalnih proizvoda i usluga, Fritulijada, Paint & Wine radionica, paljenje adventskih svijeća te niz tradicionalnih božićnih događanja.

Među njima se posebno izdvajaju tradicionalna podjela bakalara građanima na Badnjak, kićenje božićnog drvca na Gradskoj plaži, paljenje badnjaka te uprizorenje živih jaslica, koje je najavljeno za 29. prosinca. Gradski prostori bit će uređeni prigodnim blagdanskim dekoracijama i adventskim kućicama, a organizatori očekuju da će manifestacija, osim Pločana, privući i brojne stanovnike doline Neretve te susjednih gradova i općina.

Sudeći prema najavljenom programu, Ploče će ove godine biti jedno od zanimljivijih adventskih odredišta na jugu Dalmacije.