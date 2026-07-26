Ploče pjevale kao jedno: Prepuna riva utihnula pred Oliverovim pjesmama

Riva u Pločama prije nekoliko dana bila je jako dobro ispunjena. Kod crkve Kraljice Neba i Zemlje održana je posebna glazbena večer posvećena neponovljivom Oliveru Dragojeviću, a njegove bezvremenske pjesme još su jednom povezale sve generacije.

Prepuna riva uživala u Oliverovim hitovima

Brojni Pločani i njihovi gosti ispunili su rivu te uživali u prekrasnoj ljetnoj večeri koju su publici priredili Sanja Parmać, Neda Parmać i Tomislav Parmać, uz profesora Nevena Šverka. Izvođači su otpjevali neke od najljepših Oliverovih pjesama, a snažnim izvedbama i iskrenom emocijom dirnuli su okupljene. Publika je pjevala zajedno s njima, dok su se rivom izmjenjivali pljesak, osmijesi i trenuci nostalgije.

Grad preplavljen emocijama

Spoj glazbe velikog Olivera Dragojevića i izvedbi obitelji Parmać stvorio je posebnu, toplu i iskrenu atmosferu. Bila je to večer ispunjena zajedništvom i uspomenama, koja je još jednom pokazala koliko Oliverove pjesme i dalje žive među ljudima. Poseban ambijent rive kod crkve Kraljice Neba i Zemlje dodatno je pridonio dojmu, a sve je bilo puno. Posjetitelji svih generacija zajedno su uživali u glazbi koja ne poznaje ni granice ni vrijeme.

Tradicija koja čuva uspomenu na glazbenog velikana

Ploče ovom glazbenom večeri nastavljaju stvarati lijepu tradiciju i čuvati uspomenu na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Sudeći prema ispunjenoj rivi i reakcijama publike, bila je to sjajna večer za pamćenje – večer u kojoj su Ploče pjevale Oliverove pjesme kao jedno.