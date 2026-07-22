PLOČE DOBILE NOVI FOTOGRAFSKI STUDIO: Iza objektiva nagrađivani fotograf Krešimir Bilušić

Grad na ušću Neretve dobio je novo mjesto na kojem uspomene dobivaju trajnu vrijednost. Nakon godina provedenih iza objektiva, brojnih nagrada za fotografije oluja, krajolika i arhitekture, te bezbroj zabilježenih trenutaka, Krešimir Bilušić otvorio je Fotostudio Indigo, novi fotografski studio smješten u Poduzetničkom inkubatoru Ploče, na adresi Crna rika 7a.

Iza ovog studija ne stoji samo poslovna ideja, nego dugogodišnja ljubav prema fotografiji i želja da svaki važan životni trenutak bude zabilježen s osjećajem, pažnjom i profesionalnošću.

Od strojarstva do profesionalne fotografije

Krešimir Bilušić po struci je inženjer strojarstva i godinama je radio u specijaliziranim CAD programima na pripremi dokumentacije za izradu dijelova čeličnih konstrukcija. Ipak, fotografija je cijelo vrijeme bila njegova najveća strast.

Kada je odlučio da upravo njoj želi posvetiti budućnost, svoje je iskustvo nadogradio formalnim obrazovanjem te stekao zvanje fotografa. Time je hobi koji ga je godinama ispunjavao prerastao u životni poziv.

Kao profesionalni fotograf ostvario je suradnju s vodećim hrvatskim tvrtkama i institucijama, među kojima se ističu Croatia Airlines, HEP i Državni hidrometeorološki zavod.

Oni koji ga bolje poznaju opisat će ga kao skromnog i nenametljivog čovjeka koji više promatra nego što govori, no možda upravo zato toliko govore njegove fotografije.

Mjesto za sve važne životne trenutke

Fotostudio Indigo nudi širok spektar fotografskih usluga. S njim možete sačuvati najvažnije obiteljske i životne događaje – od vjenčanja, krštenja, pričesti i krizmi do maturalnih večeri, obiteljskih i dječjih fotografiranja te sportskih događaja.

U ponudi su i poslovni portreti, fotografiranje apartmana i nekretnina, fotografiranje za osobne dokumente te izrada fotografija svih formata.

Ljepota doline Neretve kroz objektiv

Iako rodom iz Šibenika, Krešo je zavolio svoj novi zavičaj i koristi svaku priliku da uhvati njegovu ljepotu. Posebno mjesto u ponudi stoga zauzimaju njegove umjetničke fotografije doline Neretve i okolnih mjesta koje su mu donijele brojna priznanja i nagrade. Danas su posjetiteljima dostupne kao uokvirene fotografije spremne za dom i ured, ali i u obliku magneta, privjesaka i drugih fotografskih proizvoda koji mogu biti lijepa uspomena ili originalan poklon.

Više od fotografskog studija

Ovaj studio nije zamišljen samo kao mjesto gdje ćete izraditi fotografiju ili slikati se za dokumente. Fotostudio Indigo tu je kako bi sačuvao vaše najljepše trenutke i pretvorio ih u uspomene kojih ćete se uvijek rado sjećati.