Pljačka vrijedna 40 milijuna eura: Pet državljana Srbije među najtraženijima, policija objavila njihova imena i fotografije

Nizozemska policija objavila je identitete i fotografije petero državljana Srbije koje sumnjiči za sudjelovanje u jednoj od najspektakularnijih pljački nakita posljednjih godina. Njihova imena od 29. listopada nalaze se na europskom popisu najtraženijih osoba, a istražitelji vjeruju da se trenutačno skrivaju na području Srbije. Riječ je o Aleksandru Ceniću (50), Aleksandru Stojiljkoviću (50), Dušku Dimitrijeviću (50), Bratislavu Stojanoviću (41) i Ninoslavi Jović (41). Svih petero osumnjičeno je za sudjelovanje u pljački koja se 28. lipnja 2022. godine dogodila na prestižnom međunarodnom sajmu umjetnosti TEFAF u nizozemskom Maastrichtu.

Prema procjenama, plijen je vrijedio približno 40 milijuna eura, a dio ukradenih dijamanata do danas nije pronađen. Pljačka se dogodila usred dana, pred posjetiteljima jednog od najpoznatijih svjetskih sajmova umjetnosti. Četvorica muškaraca pojavila su se elegantno odjevena, s kapama i naočalama kojima su djelomično prikrivali identitet. Njihov izgled podsjećao je na likove iz popularne televizijske serije "Peaky Blinders", zbog čega su snimke pljačke ubrzo privukle pozornost javnosti diljem svijeta. Prema rezultatima istrage, napadači su čekićima razbijali zaštitne vitrine u kojima se nalazio iznimno vrijedan nakit. Pritom su bili naoružani predmetima nalik vatrenom oružju, kojima su prijetili i držali prisutne na udaljenosti.

Nakon što su uzeli dragocjenosti, napustili su mjesto događaja i pobjegli električnim romobilima. Nitko od njih tada nije uhićen. Istražitelji su poslije utvrdili sumnju na povezanost još jedne osobe, žene iz Srbije, s organizacijom i provedbom pljačke. Iako je od pljačke prošlo više od četiri godine, nizozemska policija nije odustala od potrage. Tijekom istrage uspjela je pronaći tri ukradena dijamanta, i to na različitim dijelovima svijeta. Jedan je otkriven u Hong Kongu, drugi u Izraelu, dok je treći pronađen početkom 2026. godine u Bocvani.

Ostali dijelovi vrijednog plijena i dalje se potražuju. Istraga je otkrila i da je isti sajam bio meta pokušaja pljačke još u ožujku 2020. godine. Policija je najmanje jednog od sadašnjih osumnjičenika povezala s tim događajem analizom komunikacije putem šifrirane aplikacije Sky ECC, čije su podatke europske policijske službe zaplijenile 2021. godine.

Policija vjeruje da zna gdje se skrivaju

Posebno je zanimljivo što nizozemski istražitelji, prema vlastitim navodima, imaju prilično jasnu predodžbu o tome gdje se osumnjičeni nalaze. Vjeruju da borave u Nišu ili okolici Beograda, ali ih unatoč suradnji s međunarodnim policijskim institucijama dosad nisu uspjeli privesti.

Jedna od najvećih prepreka nalazi se u činjenici da Srbija ne izručuje svoje državljane na način koji bi nizozemskim vlastima omogućio njihovo jednostavno preuzimanje. Zbog toga su odlučili javno objaviti njihove identitete, fotografije i druge podatke te ih uvrstiti na europski popis najtraženijih bjegunaca. Istražitelji se nadaju da će im takav potez pomoći u praćenju njihova kretanja, posebno ako netko od osumnjičenih napusti Srbiju.

Za informacije o osumnjičenima ponuđena velika novčana nagrada

Nizozemsko državno odvjetništvo ponudilo je nagradu od 20.000 eura za informacije koje bi dovele do uhićenja nekog od osumnjičenih. No to nije jedini novčani poticaj za pronalazak osoba povezanih s pljačkom. Prema informacijama nizozemskih medija, osiguravajuća kuća povezana sa slučajem također je ponudila nagradu od čak pola milijuna eura za ključne informacije o ovom događaju. Osumnjičeni se od travnja 2026. nalaze u međunarodnoj potrazi, a sada su njihova imena uvrštena i na nizozemski nacionalni popis traženih osoba te europsku listu "Most Wanted".

U istrazi sudjeluju nizozemska policija i pravosudna tijela, uz podršku Europola i Eurojusta. Unatoč godinama istrage, međunarodnoj suradnji i pronalasku dijela plijena, osumnjičeni su još uvijek na slobodi. Nizozemske vlasti vjeruju da bi javna objava njihovih identiteta mogla predstavljati važan korak prema njihovu uhićenju.