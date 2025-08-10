Plivački maraton “Brač u srcu Stjepana Lukšića" - Supetrani dočekali svoga maratonca Stjepana Lukšića!

Jutros u 6 sati s prvim zrakama sunca na Trsteniku započeo je plivački maraton Stipe Lukšića “Brač u srcu” na ruti Split – Supetar, a završio u 11 sati velikim dočekom na plaži Acapulco.

Supetranin Lukšić (42), magistar računarstva i strastveni rekreativni plivač, ovu je ideju nosio godinama, a njegov maraton iako bez natjecateljskog karaktera, ima snažnu osobnu i društvenu poruku. Cilj mu je promicati plivanje među djecom i mladima, kao i među svima koji u užurbanom radnom okruženju traže zdrav način oslobađanja od stresa – u susretu tijela i mora.

Supetar ima bogatu tradiciju vodenih sportova, od vaterpola i plivanja, preko triatlona do jedrenja, a Stipe želi potaknuti daljnji razvoj tih aktivnosti ali i podsjetiti na važnost očuvanja čistoće Jadranskog mora. Također, svojim pothvatom Lukšić odaje počast velikom plivaču i maratoncu Veljku Rogošiću, prisjećajući se njegove prve velike maratonske utrke 1971. godine upravo na dionici Supetar – Split.

Ovaj maraton posveta je i trajno sjećanje na plivačkog velikana čije ime i uspjesi ostaju inspiracija generacijama. Ujedno, u godini 30. obljetnice VRO Oluja, svojim plivanjem Stipe odaje počast svima koji su koji su utkali svoje živote u našu slobodu. Stjepana Lukšića životni put odveo je s otoka u Zagreb, ali njegova povezanost s ljudima i životom na Braču uvijek je živa te je i svoje plivanje posvetio svima koji, gdje god bili, nose Brač u srcu i vraćaju mu se.

U organizaciji ovog pothvata Stipe je imao najveću potporu svoje obitelji i prijatelja, a podršku su pružili i Turistička zajednica te Grad Supetar.