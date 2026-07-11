NESTALO I VIAGRE Pliva prijavila nestašicu: Nema lijekova za potenciju, tlak, prostatu, dijabetes, karcinom...

Farmaceutska kompanija Pliva prijavila je nestašicu čak pet poznatih lijekova, i to zbog “razloga povezanih s proizvodnjom”.

Ta sintagma najčešće se koristi u sitaciji nestašice sirovine, odnosno aktivne supstance za proizvodnju lijekova. Do poremećaja na tržištu dolazi sve češće nakon pandemije covida i krize na glavnim nabavnim tržištima u Kini i Indiji, piše Danica.

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Tako je Pliva prijavila nestašicu lijeka Duster 0,5 mg meke kapsule; 30 kapsula, djelatne tvari dutasterid. Koristi se za liječenje benigne hiperplazije prostate, a neće ga biti do 16. kolovoza.

Nestalo je i lijeka Articel za liječenje visokoga krvnog tlaka i bolesti srca, 5 mg filmom obložene tablete; 30 tableta u bočici, djelatne tvari perindopriltosilat. U Plivi kažu kako ga neće biti do 29. srpnja.

Privremeno neće biti ni lijeka Pioglitazon Pliva 30 mg tablete; 30 tableta, djelatne tvari pioglitazonklorid. Neće ga biti do 20. kolovoza. Taj lijek propisuje se za liječenje dijabetesa tipa 2.

Nestašica je lijeka Everolimus Pliva 5 mg, 30 tableta u kutiji, djelatne tvari everolimus. Neće ga biti do 31. kolovoza. Koristi se za liječenje raka, najčešće bubrega i dojke.

Na koncu, nestalo je i Plivine viagre, lijeka za erektilnu disfunkciju Dinamico 50 mg, četiri tablete u kutiji, djelatne tvari sildenafilcitrat. U farmaceutskoj kompaniji otkrivaju kako ga neće biti do 20. kolovoza.