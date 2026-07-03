PLETIKOSA UOČI PORTUGALA: "Nadam se da ćemo uz Božju pomoć proći dalje"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Prva utakmica u nokaut-fazi turnira donosi plasman među 16 najboljih, a pobjednik će ovog susreta igrati protiv Španjolske koja je porazila Austriju.

Uoči početka utakmice, bivši vratar Vatrenih, a sadašnji tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa odgovarao je na novinarska pitanja.

Novi ispit je pred nama, ali protivnik je težak?

Vjerujem da možemo pobijediti. Velika zahvala svim našim navijačima koji su nas ovako bodrili i nadam se pobjedi.

Što možemo očekivati? Što Hrvatskoj danas treba?

4-2-3-1, Portugal s nekoliko rotacija u otvaranju napada, spuštaju se, moramo to prevenirati jako dobro. Moramo paziti na rotacije, veznjaci i stoperi moraju popunjavati taj prostor koji se isprazni. Jako su dobri na prekidima, no ne na obrambenim koliko na ofenzivnim. Smatram da je izbornik dobro spremio momčad i da smo gladni pobjede.

Koncentracija je ključ, a vjerujem da se radilo i na prekidima…

Naravno, nema gotovo mjesta na terenu odakle nemaju uigrani prekid. Igrači su upozoreni, radilo se na tome, mi moramo gledati sebe i svoje kvalitete. Vjerujem da ćemo imati dobivene duele, imamo svoje adute, želju i motivaciju, a i statistika kaže da smo otišli do kraja. Nadam se da ćemo od uz Božju pomoć proći dalje.

Kako gledate na Ronalda?

Ronaldo je uvijek Ronaldo, uvijek igra jako opasno, bit će opasan u kaznenom prostoru. Vidjeli smo da SP samo po sebi daje nekakav trend u kojem previše golova, po meni, pada iz centaršuteva. Igrači si moraju dati malo više u tim situacijama i nadam se da ćemo moći odgovoriti na sve izazove.

Nismo mijenjali ništa u sastavima, kako gledate na to?

Izbornik je tu samo malo izmijenio neke stvari baš zbog ovog spuštanja. Nužno je uvijek strpljenje, naša je zadaća eliminirati njih u posjedu. Oni žele iskoristiti brzinu svojih igrača koji, kada oduzmu loptu, brzo trče prema protivničkom golu. Posjed, mirnoća, držanje bokova i donošenje lopte do vezne linije i nadam se da možemo napraviti problema Portugalu.

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