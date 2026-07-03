PLETIKOSA UOČI PORTUGALA: "Nadam se da ćemo uz Božju pomoć proći dalje"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Prva utakmica u nokaut-fazi turnira donosi plasman među 16 najboljih, a pobjednik će ovog susreta igrati protiv Španjolske koja je porazila Austriju.
Uoči početka utakmice, bivši vratar Vatrenih, a sadašnji tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa odgovarao je na novinarska pitanja.
Novi ispit je pred nama, ali protivnik je težak?
- Vjerujem da možemo pobijediti. Velika zahvala svim našim navijačima koji su nas ovako bodrili i nadam se pobjedi.
Što možemo očekivati? Što Hrvatskoj danas treba?
- 4-2-3-1, Portugal s nekoliko rotacija u otvaranju napada, spuštaju se, moramo to prevenirati jako dobro. Moramo paziti na rotacije, veznjaci i stoperi moraju popunjavati taj prostor koji se isprazni. Jako su dobri na prekidima, no ne na obrambenim koliko na ofenzivnim. Smatram da je izbornik dobro spremio momčad i da smo gladni pobjede.
Koncentracija je ključ, a vjerujem da se radilo i na prekidima…
- Naravno, nema gotovo mjesta na terenu odakle nemaju uigrani prekid. Igrači su upozoreni, radilo se na tome, mi moramo gledati sebe i svoje kvalitete. Vjerujem da ćemo imati dobivene duele, imamo svoje adute, želju i motivaciju, a i statistika kaže da smo otišli do kraja. Nadam se da ćemo od uz Božju pomoć proći dalje.
Kako gledate na Ronalda?
- Ronaldo je uvijek Ronaldo, uvijek igra jako opasno, bit će opasan u kaznenom prostoru. Vidjeli smo da SP samo po sebi daje nekakav trend u kojem previše golova, po meni, pada iz centaršuteva. Igrači si moraju dati malo više u tim situacijama i nadam se da ćemo moći odgovoriti na sve izazove.
Nismo mijenjali ništa u sastavima, kako gledate na to?
- Izbornik je tu samo malo izmijenio neke stvari baš zbog ovog spuštanja. Nužno je uvijek strpljenje, naša je zadaća eliminirati njih u posjedu. Oni žele iskoristiti brzinu svojih igrača koji, kada oduzmu loptu, brzo trče prema protivničkom golu. Posjed, mirnoća, držanje bokova i donošenje lopte do vezne linije i nadam se da možemo napraviti problema Portugalu.
Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
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