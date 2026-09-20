Plesali su na Rivi, ali razlog okupljanja bio je itekako ozbiljan: "Ne događa se nekom drugom"

Plesom, druženjem i snažnim porukama o prevenciji na splitskoj Rivi obilježen je Svjetski dan ginekološke onkologije. U događanju su sudjelovali liječnici i pacijenti, a među njima su bili i članovi Udruge Caspera, koja pruža podršku oboljelima i njihovim bližnjima.

Okupljanje na Rivi bilo je završnica događanja kojima se nastojalo dodatno skrenuti pozornost javnosti na ginekološke karcinome, važnost pravodobnih pregleda, cijepljenja protiv HPV-a, ali i psihološke podrške ženama koje se suočavaju s dijagnozom.

Iz Udruge Caspera posebno su naglasili kako ginekološki karcinomi ne smiju biti tabu tema te da žene koje obole ne bi trebale biti stigmatizirane. Jednako važnom smatraju podršku koja je pacijenticama potrebna tijekom liječenja, ali i njihovim obiteljima i prijateljima.

Poruka sa splitske Rive bila je jasna – kroz dijagnozu nitko ne bi trebao prolaziti sam.

Udruga je ovom prilikom još jednom pozvala žene da vode računa o svom zdravlju i ne zanemaruju preventivne preglede.

"Ljudi, pregledavajte se, rak se ne događa drugome", poručili su iz Udruge Caspera.

Obilježavanjem Svjetskog dana ginekološke onkologije liječnici i pacijenti tako su zajednički podsjetili koliko su prevencija, informiranje i međusobna podrška važni u borbi protiv bolesti.