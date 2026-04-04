PLENKOVIĆEVA ČESTITKA "Uskrs nas potiče da činimo dobro"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uskrsnu čestitku katoličkim vjernicima i svima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru, u kojoj stoji:

,,Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, od srca vam želim sretan i blagoslovljen Uskrs!

Uskrs nas potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima naših Oružanih snaga u domovini i inozemstvu, policije, zdravstvenog osoblja i svih hitnih službi, koji skrbe o našoj sigurnosti i zdravlju te će zbog svojih dužnosti Uskrs provesti daleko od svojih najbližih.

Uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo se i s nizom globalnih i sigurnosnih izazova koji utječu na svakodnevni život hrvatskih građana. Zato ćemo i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti, uz očuvanje društvene kohezije i zaštitu standarda naših građana i gospodarstva.

Provedimo Uskrs u miru, zajedništvu i radosti, sa svojim obiteljima i najbližima!''