Plenković zakočio najavljenu smjenu DP-ova državnog tajnika: Zbog događaja u Splitu sve veće napetosti u vladajućoj koaliciji

Politički sukob koji je započeo nakon incidenata povezanih s Torcidinim korteom u Splitu prerastao je u ozbiljnu nesuglasicu unutar vladajuće koalicije. Domovinski pokret želi smijeniti vlastitog državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića, no premijer Andrej Plenković u četvrtak navečer nije potvrdio da će se takav scenarij ostvariti.

Odgovarajući na novinarska pitanja tijekom boravka u Crnoj Gori, gdje sudjeluje na sastanku na vrhu Berlinskog procesa, Plenković je poručio da situacija zahtijeva temeljitiji razgovor s predstavnicima Domovinskog pokreta.

Na novinarsku konstataciju da DP već najavljuje Bilandžićev odlazak, premijer je kratko odgovorio: „Polako.”

Kako je potpora policiji izazvala sukob unutar DP-a?

U središtu prijepora nalazi se postupanje policije nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, odigrane 15. listopada na Poljudu.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na konferenciji za novinare održanoj u Splitu osudio je sporne povike, ali je istodobno oštro kritizirao policiju i medije zbog objavljivanja fotografija osumnjičenih pripadnika Torcide za kojima se tragalo.

Njegove je tvrdnje odbacio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuvši da policija postupa prema zakonu i da se objavljivanje fotografija osoba za kojima se traga koordinira s državnim odvjetništvom.

Ubrzo se oglasio i Bilandžić, državni tajnik imenovan iz kvote DP-a i nekadašnji policijski dužnosnik. Na društvenim mrežama javno je izrazio punu podršku hrvatskoj policiji.

Takav istup nije dobro prihvaćen u vrhu njegove stranke, što je otvorilo pitanje njegova ostanka na dužnosti.

DP najavljuje smjenu, Plenković ne žuri s odlukom

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić tijekom četvrtka izjavio je da će Bilandžić biti smijenjen, ali nije otkrio tko bi ga mogao zamijeniti.

S druge strane, Plenković smatra da u Bilandžićevu istupu nema ničega neočekivanog. Premijer je podsjetio da je riječ o bivšem policajcu koji danas obnaša visoku dužnost u sustavu unutarnjih poslova te da je svojim istupom podržao rad policije.

Potvrdio je i da su predstavnici koalicije već kratko razgovarali o toj temi, ali da slijede dodatni razgovori s Domovinskim pokretom prije konačnog raspleta.

Premijer je pritom ponovno osudio događaje u Splitu te naglasio da državne institucije moraju postupati neovisno o političkim očekivanjima i nalozima.

Splitski incidenti otvorili pitanje odnosa HDZ-a i DP-a

Slučaj Bilandžić tako više nije samo pitanje kadrovske politike Domovinskog pokreta. Otvorio je i problem odnosa dviju stranaka koje zajedno sudjeluju u izvršnoj vlasti, a sada javno iskazuju različite stavove o postupanju policije.

Posebno je zanimljivo što DP traži odlazak dužnosnika koji je podržao upravo instituciju u kojoj obnaša funkciju, dok je premijer njegov istup ocijenio očekivanim.

Za sada nema potvrde da je donesena odluka o Bilandžićevu razrješenju. Hoće li DP ustrajati na njegovu odlasku i hoće li HDZ prihvatiti takav zahtjev, trebalo bi biti jasnije nakon najavljenih koalicijskih razgovora.