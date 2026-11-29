Govor predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića na općem saboru stranke u Šibeniku izazvao je oštru reakciju građanske inicijative "Gospić je naš dom".

Povod je premijerovo izlaganje o ilegalno odloženom otpadu na području Gospića, tijekom kojeg je govorio o političkom i medijskom preuveličavanju problema, koristeći pritom izraz "najmanje sitnice". Iz građanske inicijative odgovorili su mu otvorenim pismom u kojem nisu skrivali ogorčenje njegovim riječima.

Posebno ih pogodila izjava o zdravlju stanovnika

Plenković je tijekom govora ustvrdio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću zdravstveno ispravna te da dostupni podaci nadležnih službi ne upućuju na probleme s kvalitetom zraka.

"Od toga se u Lici za sada nitko nije niti prehladio", izjavio je premijer. Članovi inicijative upozoravaju, međutim, da se potencijalne zdravstvene posljedice onečišćenja okoliša mogu pojaviti tek godinama kasnije. Smatraju da je predsjednik Vlade svojim nastupom pred stranačkim kolegama omalovažio zabrinutost lokalnog stanovništva.

Dodatno nezadovoljstvo izazvalo je Plenkovićevo korištenje izraza "pumpanje", koji se povezuje s protuvladinim prosvjedima u Srbiji. Iz inicijative podsjećaju na ulogu Like u Domovinskom ratu, ističući da su među građanima koji prosvjeduju hrvatski branitelji, roditelji, umirovljenici i mladi. "Lika vam ovu uvredu neće zaboraviti", poručili su premijeru.

Problem s tisućama tona ilegalno odloženog otpada

Na području Gospića ilegalno je odloženo oko 37.000 tona otpada, među kojim je, prema ranijim izjavama premijera, približno 33.000 tona zakopanog pepela. Stanovnici već mjesecima traže uklanjanje otpada, sanaciju zahvaćenog područja i utvrđivanje odgovornosti, izražavajući zabrinutost zbog mogućih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Vlada je ranije najavila uklanjanje otpada i provedbu privremenih zaštitnih mjera, dok je Plenković u Šibeniku osudio nezakonito odlaganje otpada, ali odbacio političku odgovornost HDZ-a za taj slučaj.