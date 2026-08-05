Plenković u Kninu najavio nove pogodnosti za branitelje: Oko 200 tisuća branitelja dobit će dodatak na mirovinu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u srijedu u Kninu, na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kako je upravo zajedništvo bilo ključ hrvatske pobjede te da ono i danas treba biti temelj razvoja države.

Istaknuo je kako Oluja pokazuje da nijedan izazov nije prevelik kada postoji vjera u vlastite snage i zajednički cilj, naglasivši da Hrvatska mora ostati zemlja u kojoj će mladi graditi svoju budućnost.

„Želimo Hrvatsku koja poznaje svoju povijest, vjeruje u svoje mogućnosti i s optimizmom gleda prema budućnosti“, poručio je premijer.

Zahvala braniteljima i nove zakonske izmjene

Plenković je posebno zahvalio hrvatskim braniteljima na ulozi u obrani zemlje i oslobađanju okupiranih područja tijekom Domovinskog rata.

Podsjetio je kako je prije 31 godinu upravo u Kninu podignuta hrvatska zastava, simbol pobjede i ostvarenja težnje za slobodnom državom.

Najavio je da će Vlada tijekom jeseni u saborsku proceduru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će dodatno unaprijediti prava hrvatskih branitelja.

Jedna od ključnih novosti bit će uvođenje dodatka na mirovinu, čiji će iznos ovisiti o vremenu provedenom u obrani Hrvatske. Pravo na taj dodatak imat će svi umirovljeni hrvatski branitelji, bez obzira na to prema kojem su propisu ostvarili mirovinu.

Uz to, povećat će se i najniže braniteljske mirovine, a ukinut će se i posljednje preostalo umanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih službi koje je bilo na snazi još od 2002. godine.

Prema riječima premijera, nove mjere obuhvatit će oko 200 tisuća hrvatskih branitelja, a za njihovu provedbu država će na godišnjoj razini izdvajati dodatnih 100 milijuna eura.

Oluja kao prekretnica hrvatske povijesti

Govoreći o značaju vojno-redarstvene operacije Oluja, Plenković je istaknuo da je riječ o legitimnoj oslobodilačkoj akciji koja je omogućila oslobađanje velikog dijela okupiranog teritorija, povratak prognanika i stvaranje uvjeta za mir.

Podsjetio je kako je operacija pridonijela spašavanju Bihaća od humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini te otvorila put prema Daytonskom mirovnom sporazumu.

Naglasio je i važnost mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kojom je dovršen proces teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Nastavlja se potraga za nestalima

Premijer je istaknuo da pijetet zaslužuju i civilne žrtve Domovinskog rata te poručio kako Hrvatska nastavlja tragati za nestalim osobama.

Kazao je da su u posljednjih deset godina identificirane 343 nestale ili smrtno stradale osobe, dok se još uvijek traga za njih 1.725.

"Ne prijetimo nikome, ali ne bojimo se nikoga"

Osvrćući se na aktualnu sigurnosnu situaciju u svijetu, Plenković je upozorio kako ratovi, geopolitičke napetosti i nove sigurnosne prijetnje pokazuju da mir nije nešto što se može uzimati zdravo za gotovo.

Poručio je da Hrvatska ne želi utrku u naoružanju, ali će nastaviti ulagati u obrambene sposobnosti.

„Ne prijetimo nikome, ali ne bojimo se nikoga. Na svaku prijetnju znat ćemo odgovoriti“, rekao je premijer.

Dodao je kako se nastavlja modernizacija Hrvatske vojske, ulaganja u kibernetičku sigurnost te razvoj domaće obrambene industrije, uključujući izgradnju tvornice streljiva, istaknuvši da je cilj svih tih ulaganja očuvanje sigurnosti i mira.