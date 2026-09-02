Plenković u Gospiću: "Tijela utvrđuju kaznene odgovornosti"

Premijer Andrej Plenković oglasio se nakon sastanka u Gospiću posvećenog sanaciji nelegalno odloženog otpada. Poručio je kako je cilj Vlade sigurno ukloniti otpad i onečišćeno tlo, zaštititi zdravlje građana i okoliš te utvrditi odgovornost za nezakonito postupanje.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija, Ličko-senjske županije, gradova i općina te građanskih inicijativa.

– Vlada Republike Hrvatske angažirana je, sustavno i odgovorno, s jasnim ciljem – sigurno ukloniti otpad i onečišćeno tlo, zaštititi zdravlje ljudi i okoliš, utvrditi odgovornost te ojačati sustav kako se ovakav slučaj ne bi ponovio – poručio je Plenković.

Sanacija podijeljena u četiri cjeline

Prema njegovim riječima, proces sanacije trebao bi dobiti novu dinamiku, a aktivnosti su podijeljene u četiri cjeline.

Za zakopani otpad donesena je odluka o odabiru izvođača koji će ga prekriti kako bi se spriječio prodor oborinskih voda. Nakon provedenih analiza trebao bi početi postupak konačne sanacije.

Fond za zaštitu okoliša odabrao je i izvođača za uklanjanje i zbrinjavanje neopasnog otpada koji se nalazi u velikim vrećama.

Za rasuti opasni otpad uz silose pristigle su dvije ponude koje se trenutačno analiziraju, dok su za otpad koji se nalazi u silosima i drugim objektima u tijeku pripreme i karakterizacija. Nakon toga trebao bi uslijediti postupak njegove sanacije.

„Voda je sigurna za piće“

Plenković je posebno naglasio pitanje zdravlja stanovnika te poručio da dosadašnji rezultati analiza vode iz javne vodoopskrbe nisu pokazali zdravstvenu neispravnost.

– Zdravlje građana je na prvom mjestu. Sve dosadašnje analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za piće – naveo je.

Najavio je nastavak pojačanog uzorkovanja, kao i javnu objavu rezultata.

Istodobno se nastavljaju postupci kojima se utvrđuje moguća kaznena odgovornost za nezakonito postupanje s otpadom.

– Ne možemo prejudicirati njihov ishod, ali svi koji su odgovorni za nezakonito postupanje morat će za to odgovarati – poručio je premijer.

Plenković je zaključio kako Vlada rješavanjem problema u Gospiću želi dodatno ojačati sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

– Nećemo relativizirati ozbiljnost problema, ali nećemo ni širiti paniku. Nastavljamo odgovorno i odlučno djelovati radi zaštite građana i okoliša – poručio je.