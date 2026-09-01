Plenković sutra stiže u Gospić. Orešković: "Prepao se, ozbiljno mu se zatresla stolica"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama povodom najavljenog dolaska premijera Andreja Plenkovića u Gospić, povezujući njegov posjet s prosvjedom koji je najavljen u Zagrebu zbog problema ilegalnog otpada.

Orešković tvrdi kako premijer u Gospić dolazi zbog, kako navodi, straha od masovnosti najavljenog prosvjeda.

„Plenković sutra dolazi u Gospić samo zato što se prepao masovnosti najavljenog prosvjeda u Zagrebu“, poručila je Orešković.

Ustvrdila je kako premijer ranije nije pokazivao dovoljno interesa za problem ilegalnog otpada u Gospiću, kao ni za druga mjesta koja se suočavaju sa sličnim problemima.

Pozvala je stanovnike Gospića i Like, ali i građane iz drugih dijelova Hrvatske, da ne odustanu od prosvjeda i svojih zahtjeva.

„Dragi Gospićani, Ličani i svi ostali, ne posustajte! Ne dajte da vas HDZ opet nasamari“, napisala je.

Orešković se osvrnula i na ranije prosvjede građana, ustvrdivši da ih je vlast pokušavala diskreditirati te podsjetivši na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša. Smatra da se odnos vlasti prema cijelom slučaju promijenio nakon što je problem ilegalnog otpada privukao znatno veću pozornost javnosti.

Prema njezinim riječima, građanima koji upozoravaju na problem sada su podršku pružili ljudi različitih političkih opredjeljenja.

„Sada kada je uz te iste ljude stala čitava Hrvatska, i lijevi i desni, i iz centra, Plenković je osjetio da mu se po prvi puta u njegovoj dugotrajnoj vladavini ozbiljno zatresla stolica“, ustvrdila je Orešković.

Ponovno je pozvala građane da se u što većem broju odazovu najavljenom prosvjedu u Zagrebu, ističući kako je riječ o borbi za zaštitu vode, tla, prirode i prava građana.

Na kraju objave osvrnula se i na činjenicu da je Plenković proglašen počasnim građaninom Ličko-senjske županije, a potom mu uputila posebno oštru političku poruku.

„To je tek jedan razlog više da ga na glavnom trgu u Zagrebu proglasimo počasnim šefom mafije koja zarađuje na ilegalnom otrovnom otpadu“, napisala je Orešković.

Riječ je o tvrdnjama i političkim kvalifikacijama Dalije Orešković iznesenima u objavi na društvenim mrežama.