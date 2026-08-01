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Plenković sutra dolazi u Imotski na proslavu Gospe od Anđela

Predsjednik Vlade sudjelovat će u svečanoj procesiji i misnom slavlju na tvrđavi Topana, a u njegovoj pratnji bit će ministri Gordan Grlić Radman i Tonči Glavina
Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će u nedjelju, 2. kolovoza, na proslavi svetkovine Gospe od Anđela u Imotskom.

Svečanost će započeti procesijom koja u 18 sati kreće iz crkve sv. Franje prema tvrđavi Topana, gdje će u 18.40 sati biti služena sveta misa. Misno slavlje predvodit će banjolučki biskup mons. Željko Majić.

Uz premijera Plenkovića u Imotskom će biti i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Proslava Gospe od Anđela jedna je od najvećih vjerskih i društvenih manifestacija u Imotskoj krajini te svake godine okuplja velik broj vjernika iz Hrvatske i inozemstva.

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