Plenković stiže na Hvar

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak će boraviti na Hvaru, gdje će obići novu prometnicu Sveta Nedjelja – Dubovica. Posjet je najavljen za 29. lipnja u 13 sati.

Uz predsjednika Vlade u obilasku će sudjelovati i potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

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Nova prometnica Sveta Nedjelja – Dubovica jedan je od važnijih infrastrukturnih projekata na otoku Hvaru, a njezin obilazak bit će u središtu premijerova posjeta otoku.