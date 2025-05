Plenković snažno podržao Šutu i Bobana pa prošetao Rivom: "Šuta je vodio jednu dugu i izrazito kvalitetnu kampanju"

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas je boravio u Splitu gdje je u 12 sati održao radnu kavu s kandidatom za gradonačelnika Splita Tomislavom Šutom i drugim stranačkim dužnosnicima u Hotelu Ambasador.

“1. lipnja, sljedeću nedjelju, je dan promjena u Gradu Splitu. Ovom prilikom pozivam sve Splićanke i Splićane da izađu na izbore i da se u Gradu Splitu dogode promjene. Također želim istaknuti da smo netko tko je do sada u kampanji pokazao jedan kulturan pristup, dijalog, i želimo poslati poruku da ću biti gradonačelnik svih građana Grada Splita bez podjela u društvu”, kazao je na današnjoj konferenciji za medije HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Grada Splita Tomislav Šuta.

"Četiri godine koje su iza nas su pokazale da je Split bio obilježen podjelama i na tome treba stati od 1. lipnja. Vidjeli ste u kampanji da smo naš program jasno prezentirali i istaknuli smo ključne poruke koje su bitne. Sigurno jedna od najključnijih poruka jest prometna povezanost i Split bez gužve. Ono što je jako dobro i pozitivno za Split jest da će sljedeći tjedan biti raspisan natječaj za tehničko rješenje mosta sv. Duje koji će biti poveznica između Splita i Kaštela kao jedan novi ulaz i izlaz iz grada što će riješiti jedan od gorućih problema”, dodao je.

“Fokus je sjeverni dio Splita, gdje ćemo otvoriti novu viziju i razvoj Splita. To podrazumijeva područje Kopilice i Škvera. Već sam rekao da Split treba jednim dijelom dobiti na upravljanje Škver, što je otprilike 200 tisuća metara kvadratnih površine. Kopilica u budućnosti će biti razvojan projekt i trebamo početi razmišljati o bolnici”, kazao je.

“Želim poslati i jasnu poruku mladim ljudima da smo jedini u Hrvatskoj dali konkretan model kako riješiti problem priuštivog stanovanja. Ovdje je i ministar Bačić koji je upoznat s našim modelom: 300 eura mjesečnog najma, ne gleda se kreditna sposobnost, ulazi u cijenu otkupa, i cijena otkupa će biti maksimalno do 2.000 eura po metru kvadratnom. Dokaz svega što govorim jest i to što je Vlada Republike Hrvatske donijela nacionalni plan stambene politike i u suradnji s Vladom Republike Hrvatske kao i potencijalnim europskim sredstvima smatram da ćemo na lokacijama gradskih zemljišta riješiti taj gorući problem i da u perspektivi kroz tri godine imamo sigurno riješenih 300 stanova”, nastavlja.

“U ovom narednom periodu od sedam dana opet ćemo nastaviti komunicirati bitne teme za Grad Split. Nećemo se uvlačiti ni u kakve rasprave koje nude podjele u društvu. Mogli smo vidjeti da nas se cijelo vrijeme pokušava uvesti u određene rasprave. Ja sam kazao da sam protiv bilo kakvog etiketiranja ljudi po bilo kakvoj nacionalnoj osnovi i moj način rada je bio do sada vrlo jasan. Itekako sam u javnom prostoru bio prisutan. Želim poslati poruku da će Grad Split biti grad uključivosti”, zaključio je Šuta.

Boban: Split je iznimno važan grad, ovo je jedna od perjanica Mediterana

“Jutros smo bili u Omišu gdje smo danas imali čast i zadovoljstvo u prisustvu predsjednika Vlade Republike Hrvatske otvoriti jednu od najvećih luka na Jadranu, Omišku luku koja ne samo da mijenja vizuru grada Omiša, nego je će i funkcionalno biti u sustavu brzobrodske linije prije svega do Omišta, Brač, i u programu Splitsko-dalmatinske županije u sklopu dužobalne brzobrodske linija od Trogira preko Kaštela, Splita, Podstrane do Omiša i u obrnutom smjeru. Nije to jedina luka koju smo napravili, u proteklom periodu samo u ovom mandatu izgradili smo i Sućuraj i Kaštel Stari i Starigrad i Supetar, dogradili luke, i Zentu u Splitu iako nismo imali lokalnu podršku”, kazao je Boban i najavio da su jučer dobili uporabnu dozvolu za RCK Obrtno-tehničke škole.

“Imamo 21 suglasnost za nove osnovne škole, za nove sportske dvorane na području Splitsko-dalmatinske županije iz novog programa MPO. Zahvaljujući tom novom programu osigurano je više od 2,3 milijarde eura za 2027. godinu, krajnji rok je 2028. godina, i sve će škole u Hrvatskoj krenuti u jednosmjensku nastavu. Ja sad odgovorno tvrdim u Splitsko-dalmatinskoj županiji ovom dinamikom koju već sada imamo, će se to i dogoditi. Dogodit će se zato što je sinergija lokalnih čelnika na području Splitsko-dalmatinske županije i lokalnih čelnika iz gotovo svih lokalnih zajednica, neovisno o političkoj opciji preko Županije do nacionalne razine. Nažalost to je izostalo u koordinaciji s Gradom Splitom. Stoga se iskreno nadam da će 1. lipnja građani zaboraviti sve što se u kampanji događalo u negativnom kontekstu: prljavština, nabacivanje blatom, klevećenje ljudi… Da će to zaboraviti, da će vidjeti programe i minuli rad i da će kroz to vrednovati na glasačkom mjestu onoga tko u naredne četiri godine može zastupati lokalne zajednice i Splitsko-dalmatinsku županiju”, dodao je župan.

“Ne možete danas nastupati javno i blatiti sve oko sebe, a sutra vikati da niste to mogli napraviti jer niste imali koordinaciju. Sugrađanke i sugrađani, pozivam vas da izađete na izbore. Split je iznimno važan grad, ovo je jedna od perjanica Mediterana. Moramo je znati cijeniti. Kroz to cijenjenje moramo ga znati ostaviti u što boljem svjetlu budućim generacijama. Radi se o boljitku življenja građana Grada Splita”, zaključio je župan i pozvao građane još jednom da glasaju.

Plenković: Želim podržati sve kandidate u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Plenković je čestitao Šuti na ulasku u drugi krug, koji je skupio preko 30% glasova što je najbolji rezultat bilo kojeg kandidata HDZ-a u prvom krugu u zadnjih 20-ak godina, kao i Blaženku Bobanu koju uvjerljivo vodi nakon prvog kruga.

“Želim podržati sve kandidate u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ključne poruke ove kampanje kada gledamo Split jest da je Šuta vodio jednu dugu i izrazito kvalitetnu kampanju, uključivu, gdje je prepoznao sve što je bilo propušteno učiniti u mandatu aktualnog gradonačelnika. Nudi uz svoje obećanje jednu sasvim novu paradigmu funkcioniranja grada i dijaloga s političkim strankama i ljudima. Predstavlja novu generaciju mladih HDZ-ovih političara kojih je u utakmicama ove godine puno”, započeo je Plenković.

Nabrojao je projekte kojima je Vlada Republike Hrvatske dosada pomogla Splitu, drugom gradu u Hrvatskoj, da bude još kvalitetniji.

“Dajem od srca snažnu potporu Tomislavu Šuti i Blaženku Bobanu u drugome krugu 1. lipnja”, poručio je Plenković.