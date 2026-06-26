Plenković se pohvalio: "Iskoristio sam priliku za susret s izbornikom Dalićem i reprezentativcima"

Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu.

Novina je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz Državni inspektorat uključiti i Carinska uprava te komunalni redari. Pravnim osobama i obrtnicima se ukida mogućnost izdavanja rješenja za sobe, apartmane i studio apartmane u prostoru stambene namjene. S druge strane, ugostitelji upisani u Upisnik poljoprivrednika mogu koristiti komercijalne nazive, poput "agroturizam" ili "turističko poljoprivredno gospodarstvo".

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Premijer Andrej Plenković uvodno je u svom govoru poseban naglasak stavio na nedavni posjet Kanadi i podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, javlja Tportal.

"Boraveći u Torontu, iskoristio sam priliku za susret s izbornikom Zlatkom Dalićem i našim reprezentativcima", istaknuo je premijer Plenković na samom početku sjednice u NSK.

Dodao je kako je osobno prisustvovao utakmici Vatrenih na Svjetskom prvenstvu te u ime cijele Vlade i hrvatskih građana još jednom poželio puno sreće našoj reprezentaciji u nastavku natjecanja.

Sućut Venezueli zbog razornog potresa

U nastavku svog uvodnog obraćanja na sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković izrazio je duboku sućut povodom razornog potresa koji je pogodio Venezuelu te se osvrnuo na današnje vanjskopolitičke događaje u Hrvatskoj.

Premijer je odmah zatražio od Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) hitne izvide kako bi se utvrdilo na koji način Hrvatska može najprimjerenije uputiti pomoć pogođenoj zemlji. Što se tiče hrvatskih državljana koji žive u Venezueli, Plenković je istaknuo kako za sada nema pouzdanih informacija o eventualno stradalima ili ozlijeđenima.

Nakon osvrta na situaciju u Južnoj Americi, premijer je podsjetio i na važan diplomatski događaj na domaćem terenu, istaknuvši kako se danas u našem južnom biseru održava tradicionalni, devetnaesti po redu Dubrovnik Forum, koji okuplja brojne međunarodne stručnjake i političke lidere, javlja Tportal.

Ministar Glavina o ugostiteljskoj djelatnosti

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je na današnjoj sjednici Vlade prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji se šalje u saborsku proceduru. Riječ je o opsežnoj reformi čiji je glavni cilj suzbijanje neregistriranog kratkoročnog najma smještaja te uvođenje reda u stambene zone.

'Donosimo više reda i transparentnosti i bolju zaštitu za građane i gospodarstvo', istaknuo je ministar Glavina.

Uvodi se i obvezna rekategorizacija za skupinu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj i iznajmljivače te propisuje neplaćanje turističke pristojbe kao dodatan razlog ukidanja rješenja ugostitelju i iznajmljivaču. Novost je i da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađima od 18 godina. U Sabor će se uputiti i izmijenjeni Zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje autotaksi prijevoza.

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