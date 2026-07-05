Plenković se oprostio od Zrinka Ogreste: "Hrvatska je izgubila velikana filma"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti obitelji pokojnog Zrinka Ogreste u kojoj stoji:

„Poštovana obitelji,

sa žaljenjem sam primio vijest o iznenadnoj i preranoj smrti hrvatskog redatelja, scenarista i profesora Zrinka Ogreste.

Ljubitelji filmske umjetnosti pamtit će ga po brojnim nagrađivanim filmovima, a svoje je znanje, kao redoviti profesor filmske režije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti te član Europske filmske akademije sa sjedištem u Berlinu, prenosio i mladim naraštajima.

O njegovom stvaralaštvu i kvaliteti rada svjedoče nagrade na domaćim i međunarodnim filmskim festivalima.

Osim na domaćem - Pulskom festivalu gdje je osvojio brojne Zlatne arene, njegovi filmovi prikazivani su i nagrađivani na uglednim festivalima širom svijeta - u Berlinu, Veneciji, Karlovym Varyma, Londonu, Montpellieru, Haifi, Denveru, Milanu i drugima.

Za svoj rad primio je i nagradu za životno djelo Vladimir Nazor.

Preranim odlaskom Zrinka Ogreste ostali smo bez iznimnog čovjeka i velikana hrvatskog filma čije će ime zauvijek ostati upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti i kulture.

Poštovana obitelji, uime Vlade i svoje osobno, upućujem vam izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja.“