Plenković se oprostio od Ksenije Urličić: "Jedno od najprepoznatljivijih imena u povijesti HRT-a"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uime Vlade i osobno sućut obitelji u povodu smrti Ksenije Urličić.

„Poštovana obitelji,

s tugom sam primio vijest o odlasku gospođe Ksenije Urličić, istaknute hrvatske spikerice, voditeljice i urednice.

Gospođa Urličić bila je jedno od najprepoznatljivijih i najistaknutijih imena u povijesti Hrvatske radiotelevizije. O njezinoj talentiranosti i izvrsnom umijeću svjedoče brojne emisije i projekti koje je vodila i osmislila, među kojima su i nezaboravna ‘Sedma noć‘ i ‘Dora‘.

Krasile su je radišnost, odlučnost i iznimna energija koju je prenosila u sve što radi. Gledatelji ispred malih ekrana su joj vjerovali, a bila je cijenjena i od kolega i generacija voditelja kojima je nesebično prenosila svoje znanje.

Gospođa Urličić nedostajat će mnogima koji su je poznavali i pratili njezin dugogodišnji plodonosan rad, prepun vrhunskog stvaralaštva.

Poštovana obitelji, uime Vlade i svoje osobno, upućujem vam izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja.“