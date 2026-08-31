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Plenković se oprostio od Jimmyja Stanića: "Njegov odlazak veliki je i nenadoknadiv gubitak"

"Bio je miljenik svih generacija"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uime Vlade i osobno sućut u povodu smrti Stjepana Jimmyja Stanića.

Hrvatska ostala bez glazbene legende: Preminuo Stjepan Jimmy Stanić

„Sa žaljenjem sam primio vijest o odlasku legendarnog hrvatskog glazbenika, gitarista i pjevača Stjepana Jimmyja Stanića.

Gospodin Stanić je više od sedamdeset godina uspješno i suvereno vladao hrvatskom glazbenom scenom. Bio je originalan i talentiran glazbenik, prepoznatljivog životnog i glazbenog stila. Njegova snažna osobnost, zagrebački šarm i neponovljivi smisao za humor učinile su ga miljenikom svih generacija.  

O njegovom uspješnom i bogatom dugogodišnjem djelovanju svjedoči i nagrada Porin za životno djelo.

Svojim brojnim bezvremenskim pjesama ostavio je poseban trag u hrvatskoj glazbi, a njegov odlazak veliki je i nenadoknadiv gubitak za muzički svijet, ali i njegovu vjernu publiku.

U ovim tužnim trenucima za obitelj, prijatelje i kolege gospodina Stanića, uime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam duboku sućut i iskreno suosjećanje.“

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