Plenković se oglasio o smrti Kristiana Josipa Periša i ostavkama u bolnici: "Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti"

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na slučaj smrti Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, komentirajući ostavke koje su uslijedile u vodstvu te zdravstvene ustanove. Govoreći na konferenciji za novinare u Dublinu, gdje sudjeluje na sastanku čelnika Europske unije, Plenković je kritizirao postupanje zagrebačkih gradskih vlasti nakon ostavke ravnateljice i članova Upravnog vijeća bolnice.

"Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti i upravnog vijeća", izjavio je premijer. Pritom je istaknuo kako su gradske vlasti najprije pružale podršku ravnateljici, da bi nakon njezine ostavke podržale i takvu odluku. Sličan razvoj događaja, prema njegovim riječima, dogodio se i s Upravnim vijećem, čiji su članovi također podnijeli ostavke.

Ukrajina među glavnim temama sastanka

Plenković je tijekom boravka u Irskoj govorio i o nastavku europske potpore Ukrajini, naglašavajući važnost poštovanja međunarodnog prava i teritorijalne cjelovitosti te države. Prema njegovim riječima, povratak okupiranih ukrajinskih područja jedno je od ključnih pitanja za budućnost Ukrajine, ali i za Europsku uniju. Osvrnuo se i na financiranje pomoći Ukrajini iz europskog proračuna, navodeći kako među državama članicama postoje različita stajališta o sudjelovanju u financiranju. Hrvatska, poručio je, ostaje solidarna s Ukrajinom, ali joj je istodobno važno osigurati nastavak značajnog financiranja iz europskih fondova. Rasprava o tom pitanju odgođena je za sljedeći sastanak Europskog vijeća.

Poruka i Crnoj Gori

Premijer je komentirao i europski put Crne Gore, istaknuvši kako je Hrvatska dosad podržala zatvaranje 23 pregovaračka poglavlja. Međutim, naglasio je da se od crnogorskih vlasti očekuje daljnji napredak u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom, posebno onih povezanih s dobrosusjedskim odnosima i poštovanjem europskih vrijednosti.