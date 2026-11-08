Plenković se oglasio nakon tragedije na A3 u kojoj su poginule dvije osobe: Poslao poruku obiteljima žrtava i otkrio što slijedi

Predsjednik Vlade Andrej Plenković oglasio se nakon teške prometne nesreće na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojoj su život izgubile dvije osobe, a više putnika je ozlijeđeno. Premijer je izrazio sućut obiteljima poginulih te poručio da se ozlijeđenima pruža sva potrebna medicinska pomoć.

Nesreća se dogodila kada se na autocesti A3 prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka. Na mjesto događaja upućene su hitne službe, a ozlijeđeni putnici prevezeni su u zagrebačke bolnice.

„S tugom smo primili vijest o nesreći”

Plenković je u svojoj poruci izrazio žaljenje zbog tragedije koja je odnijela dva života.

„S tugom smo primili vijest o prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Izražavamo iskrenu sućut njihovim obiteljima”, poručio je premijer.

Ozlijeđeni prevezeni u zagrebačke bolnice

Predsjednik Vlade istaknuo je brzu reakciju hitne medicinske službe, policije i vatrogasaca, koji su intervenirali na mjestu nesreće i pružili pomoć unesrećenim putnicima.

Potvrdio je i da su na mjesto tragedije stigli potpredsjednik Vlade Tomo Medved te ministrica zdravstva Irena Hrstić.

„Na mjesto nesreće stigli su i potpredsjednik Vlade Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Ozlijeđeni putnici su prevezeni u nekoliko zagrebačkih bolnica, gdje im se pruža sva potrebna zdravstvena skrb te im želimo brzi oporavak”, naveo je Plenković.

Istraga će utvrditi uzrok prevrtanja autobusa

Premijer je naglasio da će nadležne službe provesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti prometne nesreće.

Točan uzrok prevrtanja autobusa zasad nije službeno utvrđen.

Dok se ozlijeđenima pruža medicinska skrb, policija nastavlja utvrđivati što je dovelo do tragedije na autocesti A3 kod Ivanić-Grada.