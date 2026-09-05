Plenković se javio na Facebooku tijekom prosvjeda, a Hrvati ga napali u komentarima

Dok je u tijeku jedan od najvećih prosvjeda u povijesti Hrvatske pod nazivom 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', premijer Andrej Plenković otputovao je u Italiju.

Plenković sudjeluje na 52. Cernobbio forumu 'Intelligence on the World, Europe, and Italy', koji se održava u Villi d’Este na jezeru Como.

Na svojoj Facebook stranici premijer je podijelio fotografije sa skupa, upravo u vrijeme dok je centar Zagreba bio prepun prosvjednika koji traže hitnu sanaciju otpada, utvrđivanje odgovornosti i stroži nadzor njegova uvoza i zbrinjavanja, piše Net.hr.

Plenkovićeva objava na Facebooku izazvala je lavinu reakcija i brojih komentara u kojima su se brojni pitali zašto je u Italiji, umjesto na prosvjedu.

"Mogli smo živjeti kao bubreg u loju od turizma,poljoprivrede...sve ste rasprodali,uništili...trujete nas,bacate ljude na prosjački štap...SRAM VAS BILO!", jedan je od komentara.

"Ne treba ga pustiti nazad, neka tamo i ostane", smatra jedna korisnica.

"A ne muči te što se u Hrvatskoj događa? Problema pun kofer, a briga pala na svjetske krize", napisala je jedna korisnica.

"Narod će vam suditi kad niste ljudi”, poručio je jedan komentator. Drugi se osvrnuo na smeće koje je stiglo u Hrvatsku iz Italije: "Ima li što o talijanskom smeću koje su dovukli u Pazin? Pitajte kad ste već tamo”.

"Ako ti je bitnije na današnji dan slikati se s Meloni nego biti s građanima Hrvatske na Trgu, onda si promašio cijeli svemir", stoji u jednom komentaru.

"Nemaš muda stati pred narod!?", poručila mu je jedna komentatorica.

"Šta si išao reći mafiji da je propao biznis sa smećem jer su se građani dignuli i izašli na trg?", pitao je jedan komentator.