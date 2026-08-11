Plenković sazvao hitan sastanak vladajućih zbog Gospića: Pritisak raste, traži se hitna sanacija

Premijer Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak predstavnika vladajuće koalicije zbog situacije povezane s ilegalno odloženim otpadom na području Gospića. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, sastanak čelnika stranaka parlamentarne većine trebao bi početi u 11 sati.

Pritisak na Vladu pojačao se nakon objave rezultata analize otpada koju je iznio USKOK. Nalazi su izazvali niz reakcija građana, političkih stranaka i državnog vrha, uz zahtjeve da se što prije utvrdi odgovornost i započne sanacija onečišćenog područja.

Penava tražio hitan sastanak

Za brzo djelovanje Vlade zauzeo se i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, jedan od ključnih Plenkovićevih koalicijskih partnera.

Penava je iz Vukovara poručio kako će zatražiti okupljanje vladajuće koalicije radi usklađivanja daljnjih poteza i donošenja konkretnih odluka.

Naglasio je i da sanacija onečišćenog područja mora započeti što prije jer, prema njegovu mišljenju, ozbiljnost situacije ne dopušta daljnje odgađanje.

Reakciju Vlade zatražio je i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Istodobno su Most, SDP i stranka Direkt u ponedjeljak zatražili sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić otišao je i korak dalje te najavio pokretanje postupka opoziva Vlade. Situaciju u Gospiću opisao je kao trenutak nakon kojeg njegova stranka više ne namjerava tolerirati način na koji Vlada postupa.

Deseci tisuća tona otpada

Razmjeri problema mogli bi biti veliki. Prema dosadašnjim procjenama, na spornoj lokaciji u Gospiću završilo je između 30.000 i 40.000 tona različitog otpada, koji se ondje navodno odlagao približno godinu i pol.

Na problem su tijekom tog razdoblja kontinuirano upozoravali članovi građanske inicijative „Gospić je naš dom“.

Nalaz vještaka pokazao je da se na lokaciji nalaze znatne količine otpada različitog podrijetla i svojstava. Dio materijala klasificiran je kao opasan i ekotoksičan.

Laboratorijske analize pokazale su i izrazito povišene koncentracije pojedinih štetnih tvari i metala, među kojima su bakar, cink, olovo i antimon.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je otpad pomiješan sa zemljom u tolikoj mjeri da ga, prema nalazu, više nije moguće jednostavno odvojiti.

Iz građanske inicijative upozoravaju da bi stvarna količina mogla biti i veća od dosadašnjih procjena jer se znatan dio materijala nalazi ispod površine.

Prema njihovim navodima, otpad je zakopan na području površine približno 14.000 četvornih metara, a prosječna dubina na kojoj se nalazi iznosi oko tri metra.

Upravo bi daljnje postupanje i način sanacije onečišćenog područja trebali biti među ključnim temama hitnog sastanka vladajuće koalicije.