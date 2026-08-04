Plenković s Brača obećao veće plaće: Otkrio kada stiže odluka

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi danas na Braču, gdje sudjeluje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bol povodom Dana općine.

Nakon prigodnog obraćanja u hotelu Elaphusa, Plenković je odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i o visini minimalne plaće, njezinu daljnjem povećanju te gospodarskim pokazateljima i stanju na tržištu rada.

Na pitanje novinara o tome je li minimalna plaća od 1.050 eura bruto dovoljna za život u Hrvatskoj te što Vlada planira učiniti po pitanju njezina daljnjeg povećanja, predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je kako je politika Vlade usmjerena na kontinuirani rast plaća.

Istaknuo je da je u posljednjih deset godina minimalna plaća povećana za oko 134 posto, dok su više od 100 posto rasle i prosječna i medijalna plaća.

- Mi smo konzistentni u našoj politici povećanja plaća. U ovom našem mandatu, odnosno u posljednjih deset godina, minimalna plaća narasla je za oko 134 posto. Više od 100 posto rasle su i prosječna i medijalna plaća.

"Uvijek smo nastojali povećati minimalnu plaću"

U listopadu je rok kada ćemo, nakon konzultacija s poslodavcima i sindikatima, donijeti odluku o novoj visini minimalne plaće. Već smo najavili na zadnjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća da ćemo voditi taj dijalog – prvo na stručnoj razini, a nakon toga i na razini ministra i Vlade.

Naša politika je jasna. Uvijek smo nastojali povećati minimalnu plaću više nego što je to činila bilo koja prethodna vlada i to smo i ostvarili. S druge strane, moramo voditi računa o tome da ta povećanja budu održiva za poslodavce, posebno u sektorima u kojima najveći broj ljudi prima minimalnu plaću.

Kada je riječ o tome, uvijek smo spremni donositi i kompenzacijske mjere, gdje država svojim potporama pomaže financirati povećanja minimalne plaće kroz određeno razdoblje, primjerice za nekoliko mjeseci ili kroz poticanje investicija. Na taj način daje se dovoljno vremena da svi na koje se to odnosi budu u stanju financirati ta povećanja.

Naša je ambicija da prosječna plaća u Hrvatskoj do kraja ovog mandata, odnosno za dvije godine, bude 1.600 eura. Sada smo već iznad 1.550 eura i prema tom cilju idemo te će on, bez ikakve dileme, biti ostvaren.

Podaci na tržištu rada govore da danas imamo oko 1.800.000 ljudi koji rade i svega oko 62.000 nezaposlenih. To znači da je prirodna nezaposlenost oko 3,2 posto. Situacija je dobra, kako u turističkoj sezoni tako i općenito na tržištu rada - rekao je Plenković.