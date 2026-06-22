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Plenković povodom Dana antifašističke borbe: Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu

Evo što je poručio premijer Plenković
Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković oglasio se povodom Dana antifašističke borbe, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na antifašistički pokret i njegovu ulogu u borbi protiv nacizma i fašizma tijekom Drugog svjetskog rata.

U objavi na društvenim mrežama premijer je podsjetio da se Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba na području tada okupirane Europe.

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Plenković je naglasio kako su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu te Hrvatsku svrstali među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

„Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima“, poručio je premijer.

Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se obilježava kao državni blagdan i podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na hrvatskom tlu tijekom Drugog svjetskog rata.

 

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