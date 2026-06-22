Plenković povodom Dana antifašističke borbe: Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković oglasio se povodom Dana antifašističke borbe, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na antifašistički pokret i njegovu ulogu u borbi protiv nacizma i fašizma tijekom Drugog svjetskog rata.

U objavi na društvenim mrežama premijer je podsjetio da se Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba na području tada okupirane Europe.

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Plenković je naglasio kako su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu te Hrvatsku svrstali među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

„Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima“, poručio je premijer.

Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se obilježava kao državni blagdan i podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na hrvatskom tlu tijekom Drugog svjetskog rata.