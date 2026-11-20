Premijer Andrej Plenković u petak je iz Poreča uputio poruku Crnoj Gori nakon što je tamošnji ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović izjavio da njegova država neće ustupiti ni dio svojeg teritorija u pregovorima s Hrvatskom.

Plenković je istaknuo da Hrvatska nema teritorijalnih zahtjeva prema susjednoj državi, ali da jednako tako neće pristati na odricanje od vlastitog teritorija.

„Ne mogu do kraja razabrati o kojem se to pedlju radi”, izjavio je Plenković, komentirajući poruke iz Podgorice.

„Hrvatska nikada ne traži tuđi teritorij, ali ne da svoje, i to naša vlada niti bilo tko drugi u Hrvatskoj neće dati”, poručio je premijer.

Što traži Hrvatska?

U središtu prijepora nalazi se pitanje potvrđivanja kopnene granice između Hrvatske i Crne Gore, osobito na području Prevlake.

Prema Plenkovićevim riječima, hrvatski prijedlog sporazuma temelji se na načelima Badinterove komisije, prema kojima su nekadašnje republičke granice nakon raspada Jugoslavije postale međunarodne državne granice.

Premijer je podsjetio i na privremeni režim razgraničenja uspostavljen 2002. godine, koji, prema hrvatskom tumačenju, potvrđuje granicu na rtu Konfin.

Riječ je o rješenju koje su, kako je naveo, prije više od dva desetljeća potvrdile zajedničke stručne skupine Hrvatske i Crne Gore.

Plenković smatra da je sada vrijeme za formalno potvrđivanje postojeće granice.

„Što se tiče naše pozicije, ona je jasna, čista i neće se promijeniti”, naglasio je.

„Nadam se da nitko nema pretenzije na hrvatsko kopno”

Premijer je upozorio i na moguće posljedice drukčijeg tumačenja granice.

Podsjetio je da je Crna Gora prema istim načelima već riješila pitanja razgraničenja s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom, zbog čega smatra da bi i dogovor s Hrvatskom trebao biti jednostavan.

Dodao je da bi odbijanje takvog rješenja bilo iznenađujuće te bi moglo otvoriti pitanje postoje li s crnogorske strane teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj.

Pritom je izrazio nadu da to nije slučaj.

Crna Gora: Nećemo dati ni pedalj teritorija

Plenkovićevoj reakciji prethodila je izjava crnogorskog ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, koji je u petak poručio da Podgorica neće pristati na ustupanje svojeg teritorija.

Ibrahimović je istodobno naglasio da Crna Gora želi nastaviti razgovore s Hrvatskom i riješiti otvorena pitanja bilateralnim dogovorom ili, ako to ne bude moguće, pred međunarodnim institucijama.

Potvrdio je i da je Crna Gora Zagrebu uputila diplomatsku notu kojom traži nastavak pregovora o granici.

Time je postalo jasno da dvije države i dalje različito pristupaju pitanju formalnog utvrđivanja granice, premda obje javno ističu spremnost na razgovore.

Spor oko granice povezan i s ulaskom Crne Gore u EU

Granično pitanje dodatno je dobilo na važnosti zbog crnogorskih pregovora o pristupanju Europskoj uniji.

Hrvatska je u četvrtak uskratila suglasnost za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15, koje se odnosi na energetiku.

Jedan od razloga, prema hrvatskom stajalištu, sporni su crnogorski dokumenti povezani s razgraničenjem na moru.

Zagreb traži da se najprije potvrdi nekadašnja republička granica na kopnu, dok je o konačnom razgraničenju na moru spreman razgovarati naknadno.

Crna Gora, s druge strane, zagovara nastavak bilateralnih pregovora o kopnenoj i morskoj granici te odbacuje jednostrano određivanje granične crte.

Uz razgraničenje, dvije države imaju i druga otvorena pitanja, među kojima su školski brod Jadran, obeštećenje bivših zatočenika logora Morinj i pitanje nestalih osoba.

Plenkovićeva poruka iz Poreča pokazuje da Hrvatska ne namjerava mijenjati svoje stajalište o kopnenoj granici, dok će daljnji razgovori s Podgoricom biti važni i za nastavak crnogorskog europskog puta.