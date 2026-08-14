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Plenković posjetio vatrogasce koji se bore s požarom kod Omiša

Premijer Andrej Plenković danas je na terenu u Omišu, gdje je posjetio vatrogasce angažirane na sanaciji velikog požara koji je tijekom noći zahvatio šire omiško područje.
plankovic omis vatrogasci foto djurdja 2

Plenković se susreo s vatrogascima koji su proteklu noć proveli na požarištu, boreći se s vatrom i spašavajući ljude i imovinu.

Požar je tijekom noći napravio veliku materijalnu štetu, a prema prvim procjenama vatra je zahvatila između 900 i 1000 hektara od Mimica do Omiša. Izgorjele su brojne kuće, vozila i ugostiteljski objekti, dok su oštećeni i električni i telefonski stupovi.

Tijekom noći evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista, a dio evakuiranih smješten je u prihvatnom centru u splitskim Gripama.

plankovic omis vatrogasci foto djurdja 1
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Premijer je ranije u Omišu sudjelovao i na sjednici Stožera civilne zaštite, zajedno s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, ministricom zdravstva Irenom Hrstić, ministrom turizma Tončijem Glavinom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i predstavnicima drugih nadležnih službi.

Nakon najteže noći, jutros je situacija na požarištu stabilnija i nema otvorenog plamena, no vatrogasci i dalje ostaju na terenu zbog opasnosti od ponovnog rasplamsavanja vatre.

Posjet vatrogascima prilika je i za zahvalnost svima koji su tijekom noći, u iznimno teškim uvjetima, branili kuće i spašavali živote.

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