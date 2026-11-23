Gostujući u ponedjeljak navečer uživo u Dnevniku Nove TV, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković osvrnuo se na česte kadrovske promjene tijekom svojih mandata, odbacujući teze o narativu o tridesetak smijenjenih ministara.

Na primjedbu reporterke Sabine Tandare Knezović da su problem oni koji su Vladu napustili zbog problema sa zakonom te njezinu procjenu da ih je bilo desetak, premijer je odgovorio izravnim izazovom.

"Ja govorim da odlično kadroviram. Vi, koja ste najpolitičnija novinarka, u stanju ste reći deset. Ako ih nabrojite deset, sad ću ovaj čas dati ostavku. Dajte mi deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom, ja dajem ostavku sad, isti tren. Ovo vam je big challenge. Idem kući isti čas. Nabrojite ih deset, ako uspijete, idem ća", poručio je Plenković.

Pravna nijansa i deset imena iz Plenkovićevih vlada

Pregled pravosudnih postupaka pokazuje da je točno deset bivših članova Plenkovićevih vlada - devet ministara i jedan potpredsjednik Vlade - obuhvaćeno formalnim kaznenim istragama, potvrđenim optužnicama ili sudskim postupcima pred hrvatskim sudovima.

Pritom valja uvažiti i kontekst njihova odlaska iz Banskih dvora: dok su jedni uhićeni na dužnosti ili su otišli izravno zbog afera i incidenata koji su rezultirali optužnicama, kod bivšeg ministra Ivana Paladine sudska je istraga pokrenuta tek nakon odlaska iz Vlade i odnosi se na njegovo ranije poslovanje.

Također, osim Gabrijele Žalac koja ima pravomoćne osuđujuće presude temeljem nagodbi s tužiteljstvom, svi ostali odbacuju krivnju i u tijeku su im sudski postupci u kojima vrijedi presumpcija nevinosti.

Kronološki po odlasku iz Vlade, riječ je o sljedećih deset imena:

1. Lovro Kuščević (ministar uprave) – Ostavku je podnio u srpnju 2019. nakon niza medijskih otkrića o njegovim nekretninama i prenamjeni zemljišta. USKOK ga tereti da je kao načelnik Općine Nerežišća na Braču od 2008. do 2018. zlouporabio položaj otkupljujući poljoprivredno zemljište po niskim cijenama znajući za izmjene prostornog plana kojima je postalo građevinsko, čime je prema optužnici ostvario najmanje 2,2 milijuna kuna koristi, kao i za nezakonitosti pri otkupu poslovnog prostora tvrtke Kuščević d.o.o. u Supetru. Suđenje na Županijskom sudu u Splitu traje od ožujka 2023.

2. Gabrijela Žalac (ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU) – Smijenjena je u srpnju 2019. Nakon odlaska iz Vlade suočila se s trima kaznenim postupcima u kojima je sklopila nagodbe o priznanju krivnje. U aferi Softver, koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) zbog preplaćivanja računalnog sustava za ministarstvo, osuđena je na dvije godine zatvora. U drugom postupku EPPO-a, zbog plaćanja privatnih ugostiteljskih troškova od 9.732 eura iz europskih fondova, osuđena je na sedam mjeseci zatvora, dok je u postupku USKOK-a (afera državni ispiti) dobila uvjetnu kaznu.

3. Tomislav Tolušić (ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade) – Smijenjen je u srpnju 2019. Tereti ga se u objedinjenom USKOK-ovu postupku ("Po babi i stričevima") na Županijskom sudu u Zagrebu zbog sumnje u zlouporabu položaja i poticanje na nezakonitu dodjelu bespovratnih državnih potpora poduzetnicima. Uz to, EPPO je protiv njega podignuo ponovljenu optužnicu u tzv. aferi Vinska omotnica zbog sumnje u subvencijsku prijevaru od gotovo 400.000 eura iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

3. Darko Horvat (ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) – Smijenjen je u veljači 2022. nakon što je uhićen dok je bio na ministarskoj dužnosti. USKOK ga u predmetu "Po babi i stričevima" tereti za zlouporabu položaja i ovlasti zbog nezakonite dodjele bespovratnih potpora poduzetnicima, a suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu je u tijeku.

4. Josip Aladrović (ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) – Smijenjen je u travnju 2022. nakon što je protiv njega pokrenuta istraga. U zajedničkom predmetu USKOK-a ("Po babi i stričevima") optužen je za pogodovanje pri zapošljavanju u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u razdoblju dok mu je bio na čelu. Suđenje je u tijeku.

5. Boris Milošević (potpredsjednik Vlade) – Smijenjen je u travnju 2022. nakon pokretanja istrage. USKOK ga u istom objedinjenom predmetu ("Po babi i stričevima") tereti za poticanje na nezakonitu dodjelu bespovratnih državnih potpora poduzetnicima iz redova nacionalnih manjina. Suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu traje.

6. Ivan Paladina (ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) – Smijenjen je u siječnju 2023. Devet mjeseci kasnije, u listopadu 2023., sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu otvorio je kaznenu istragu po prijedlogu Instituta građevinarstva Hrvatske (IGH) kao oštećenika, nakon što je DORH prethodno odbacio prijavu. Istraga, koja je postala pravomoćna u siječnju 2024., odnosi se na sumnju da je kao predsjednik Uprave IGH-a prodajom nekretnina ispod cijene oštetio tvrtku za oko 245.972 eura.

8. Mario Banožić (ministar obrane) – Smijenjen je u studenome 2023. istoga dana kada je kod Vinkovaca sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač Goran Šarić. Državno odvjetništvo optužilo ga je za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, optužnica je potvrđena u studenome 2024., a suđenje je započelo u svibnju 2025.

9. Vili Beroš (ministar zdravstva) – Smijenjen je u studenome 2024. nakon što je uhićen na dužnosti zbog sumnje u primanje mita i namještanje javnih nabava preplaćenih medicinskih uređaja za bolnice. Nakon sukoba nadležnosti između EPPO-a i USKOK-a, koji je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić riješio u korist USKOK-a, Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu u rujnu 2026. Dok se većina suokrivljenika nagodila, Beroš nije priznao krivnju te čeka početak suđenja.

10. Josip Dabro (ministar poljoprivrede) – Ostavku je podnio u siječnju 2025. nakon objave snimki na kojima puca iz vatrenog oružja, a u veljači iste godine je i uhićen. Tužiteljstvo ga tereti za povredu djetetovih prava – jer je od 2021. do siječnja 2025. maloljetnom sinu omogućavao rukovanje vatrenim i vojnim oružjem te napravom nalik ručnoj bombi – kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Optužnica je potvrđena u studenome 2025., a suđenje se vodi na Općinskom sudu u Osijeku.

Što kažu brojke?

Od ukupno deset nabrojanih bivših članova Vlade, jedna bivša ministrica ima tri pravomoćne osuđujuće presude temeljem nagodbi, sedmorici su sudski postupci u tijeku, jedan čeka početak suđenja nakon potvrđene optužnice, a protiv jednoga se vodi pravomoćna sudska istraga.

Je li taj popis dovoljan da ispuni kriterije premijerova izazova izrečenog u televizijskom studiju, ostaje na procjeni javnosti i samom predsjedniku Vlade.