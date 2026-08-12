Plenković pokazao opuštenu stranu: U Sinju zapjevao Olivera

Premijer Andrej Plenković tijekom boravka u Sinju nakratko je zamijenio političke teme glazbom. U društvu okupljenih pridružio se pjesmi i zapjevao dobro poznatu skladbu Olivera Dragojevića „Kad mi dođeš ti“.

Trenutak je zabilježila Televizija Jadran, a snimka je ubrzo pronašla put do društvenih mreža i izazvala brojne reakcije. Plenkovića se u javnosti rijetko može vidjeti u ovakvom, neformalnom izdanju, pa je njegov spontani glazbeni nastup privukao posebnu pozornost.