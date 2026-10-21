Plenković otkrio koliko će iznositi prosječna mirovina s godišnjim dodatkom

Umirovljenicima u prosincu stiže godišnji dodatak na mirovinu, a premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade otkrio je koliko će iznositi prosječna mirovina kada se uračuna taj dodatak. Za isplatu je osigurano 260 milijuna eura.

Godišnji dodatak na mirovine za 2026. godinu iznosit će sedam eura po godini mirovinskog staža, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Prema iznesenim podacima, prosječni godišnji dodatak iznosit će oko 208 eura po korisniku.

„Kad se zbroji godišnji dodatak, prosječna mirovina je na oko 780 eura i radimo napore da pomognemo našim umirovljenicima koji su nam važni“, poručio je Plenković.

Koliko će novca dobiti umirovljenici?

Ministar Alen Ružić pojasnio je da će se dodatak isplatiti u prosincu, a iznos će ovisiti o godinama mirovinskog staža.

Tako će umirovljenici s 30 godina staža dobiti 210 eura, dok će oni s 40 godina staža dobiti 280 eura.

Za ostvarivanje prava na dodatak neće biti potrebno podnositi zahtjev jer će se obračun provoditi automatski.

„Obračunava se automatski, ne mora se podnositi zahtjev“, naglasio je Ružić.

Isplata stiže u prosincu

Godišnji dodatak trajno je pravo umirovljenika, a isplaćuje se jednom godišnje.

Važno je naglasiti da se Plenkovićeva najava o prosječnoj mirovini od oko 780 eura odnosi na izračun koji uključuje godišnji dodatak, a ne na povećanje redovite mjesečne mirovine na taj iznos.

Za ovogodišnju isplatu u državnom proračunu predviđeno je ukupno 260 milijuna eura.