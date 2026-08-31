Plenković otkrio hoće li biti na prosvjedu za Gospić

"Zadovoljstvo je biti na forumu zajedno s kolegama i domaćinima. Zanimljiv panel o promišljanjima zemalja srednje Europe i izazovima za demokraciju, energetiku... Pregršt je tema i puno odgovornosti. Drago mi je da sam jutros bio na bleskoj školi upravljanja", kazao je Plenković i dodao da je panel bio dosta korektan i realističan.

Novinari su ga zatim pitali za otpad u Gospiću, a na pitanje je li osobno trebao otići u Gospić, rekao je;

"Imamo još vremena otići. Osobno sam išao u Gospić jako puno puta. U boljoj smo poziciji prije nekoliko dana", kazao je Plenković i dodao da je Odbor održan u Gospiću na inicijativu oporbe "miniran od same oporbe".

Otkrio je i da neće ići na prosvjed jer će biti u Italiji. Rekao je i kako nisu razgovarali o tome hoće li netko iz Vlade biti na prosvjedu.

Dodao je kako se Vlada bavi rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.

Na pitanje je li prosvjed neka poruka za Vladu rekao je;

"Problem postoji, dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Protiv onih koji su to učinili pokrenut je kazneni postupak. Vodit će se ozbiljan kazneni postupak. HZJZ radi mjerenja ispravnosti vode za piće iz javne opskrbe u Gospiću i cijeloj županiji. Ona je ispravna za piće. Nema nikakve stvarne ugroze. Ministarstvo je u procesu da izmjeni zakon kako bi se pooštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv okoliša i prirode", rekao je i dodao;

"Ministarstvo je provelo tri poziva, javile su se firme i za otpad u vrećama i rasuti otpad i za oblaganje odlagališta na PPK Velebit. Ide i pregovarački proces za zakopani otpad", kazao je Plenković i poručio da najavljeni prosvjed nije prvi koji je Vlada imala, piše N1.