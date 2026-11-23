Predsjednik Vlade Andrej Plenković gostovao je u ponedjeljak navečer u Dnevniku Nove TV, uživo iz obnovljene zgrade Hrvatske demokratske zajednice, gdje je govorio o odnosima s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem te sudjelovanju Hrvatske u NATO-ovim aktivnostima povezanima s Ukrajinom.

Plenković je potvrdio da su njih dvojica razgovarala prije približno mjesec dana, a tema razgovora bila je Ukrajina i uloga Hrvatske vojske.

Tom je prilikom iznio i novu informaciju o hrvatskom sudjelovanju u NATO-ovu centru u Poljskoj.

Hrvatski časnik upućen u NATO-ov centar JATEC

Premijer je objavio da je hrvatski časnik, kojeg je za tu dužnost odabrao Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, upućen u Poljsku, u NATO-ov zajednički centar za analizu, obuku i izobrazbu (JATEC).

Riječ je o centru koji djeluje u okviru suradnje NATO-a i Ukrajine, a usmjeren je na analizu iskustava, razmjenu znanja i unaprjeđenje obuke.

Plenković je pritom podsjetio na ranija neslaganja s Milanovićem oko sudjelovanja Hrvatske u međunarodnim vojnim aktivnostima povezanima s Ukrajinom.

„On je bio protiv vojne misije Europske unije EUMAM-a i protiv NATO-ove misije obuke ukrajinskih vojnika NSATU-a, a sada je velik zagovornik JATEC-a, u kojemu nema formalnu ulogu”, izjavio je Plenković.

Predsjednikov pristup opisao je kao „privid aktivnosti”.

Plenković o komunikaciji s predsjednikom: Kao pomicanje planina

Govoreći o odnosima između Vlade i predsjednika Republike, Plenković je napredak u njihovoj komunikaciji usporedio s pomicanjem planina.

Iako je potvrdio da su nedavno razgovarali, nije izravno odgovorio na pitanje namjerava li se osobno sastati s Milanovićem.

Njihovi odnosi već su dulje vrijeme obilježeni neslaganjima oko obrambene politike i sudjelovanja hrvatskih vojnika u međunarodnim misijama, osobito onima povezanima s ratom u Ukrajini.

Milanović ranije kritizirao Vladu zbog neupućivanja časnika

Predsjednik Republike ranije ovog mjeseca kritizirao je Vladu zbog toga što hrvatski časnik dotad nije bio upućen u centar JATEC.

Milanović je tvrdio da je tijekom godine više puta poticao Ministarstvo obrane da omogući hrvatsko sudjelovanje u tom centru.

Na njegove tvrdnje reagirao je ministar obrane Ivan Anušić, koji je iznio drukčiji prikaz postupka odabira i upućivanja časnika.

Prema Anušićevim riječima, Ministarstvo obrane još je u veljači iniciralo i potaknulo Glavni stožer Oružanih snaga RH da započne postupak popunjavanja hrvatske pozicije u JATEC-u.

Nakon toga uslijedile su konzultacije o kandidatu, a odabrani časnik potom je odobren za tu dužnost.

Anušić: Predsjednik nema formalnu ulogu u odabiru časnika

Ministar obrane tada je naglasio da predsjednik Republike, unatoč tome što je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH, nema formalnu ulogu u postupku izbora i upućivanja časnika u JATEC.

Prema njegovu tumačenju, riječ je o proceduri koja je zakonom stavljena u nadležnost Ministarstva obrane.

Plenkovićeva najnovija potvrda da je hrvatski časnik upućen u Poljsku dolazi nakon višemjesečnih političkih prijepora oko tog pitanja.

Iako je time riješeno pitanje popunjavanja hrvatske pozicije u NATO-ovu centru, iz premijerovih izjava jasno je da neslaganja između Banskih dvora i Pantovčaka oko obrambene politike i dalje traju.