Plenković osudio vandalizam u Međugorju: "Očekujemo da se počinitelj osudi"

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković osudio je u utorak vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju te poručio kako očekuje da nadležne institucije što prije utvrde okolnosti događaja i procesuiraju odgovorne.

Izjavu je dao tijekom posjeta Orašju u Bosni i Hercegovini, naglasivši da je važno rasvijetliti cijeli slučaj.

"Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to djelo te da se počinitelj osudi", rekao je Plenković.

Na incident je reagirala i HDZ-ova kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, koja smatra da događaj nadilazi okvir običnog vandalizma.

Prema njezinim riječima, u početku se vjerovalo da je riječ o izoliranom vandalskom činu, no kasnije se pokazalo da je riječ o napadu usmjerenom na Katoličku crkvu i katoličke vjernike u Bosni i Hercegovini.

"Ispočetka se mislilo kako je riječ o običnom vandalizmu, ali se ubrzo shvatilo kako je riječ o napadu na Katoličku crkvu i katolički puk u BiH te tražimo hitno postupanje institucija", poručila je Filipović.