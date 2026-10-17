Plenković osudio događaje iz Splita: 'Ovo je velika sramota, odgovarat će'

Događaje u Splitu vezane uz utakmicu Hajduka i Ajaxa komentirao je premijer Andrej Plenković poručivši da je takvo ponašanje za svaku osudu te da ne doprinosi ni Hajduku, ni navijačima, niti Hrvatskoj.

"Za svaku osudu, ponašanje, izjave koje su potpuno u suprotnosti s vrijednostima na kojima je utemeljena demokratska Hrvatska. To je dio navijača, dio skupina. Kako su došli do toga, je li to nekakav, kao što neki nastoje prikazati, "navijački folklor", da ga tako nazovem? Ako i jest, apsolutno je neprihvatljiv, neprimjeren. Meni se čini da je to izašlo iz okvira i to je objektivno velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati", rekao je Plenković, piše HRT.