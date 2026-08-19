Plenković (opet) dolazi u Split

Split će u četvrtak, 20. kolovoza, biti u znaku velike međunarodne završnice Plazma Sportskih igara mladih, koje ove godine obilježavaju svoje 30. izdanje. U povodu velike obljetnice predsjednik Vlade Andrej Plenković sastat će se s organizatorima Plazma Sportskih igara mladih, manifestacije koja okuplja djecu i mlade kroz brojna sportska natjecanja.

Sastanak će se održati u četvrtak u 13 sati u hotelu AC by Marriott Split, u Ulici Domovinskog rata 61a. Organizatore će predvoditi predsjednik Regionalnog organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić.

Uz predsjednika Vlade na susretu će biti i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Plazma Sportske igre mladih ove godine obilježavaju 30 godina održavanja, a organizatori ih predstavljaju kao najveću amatersku sportsku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Velika međunarodna završnica u Splitu tako će biti jedan od središnjih događaja jubilarne godine.

Treći dolazak u mjesec dana

Plenković je, inače, i prije nedavnog posjeta KBC-u Split boravio u Splitu. Na Parku mladeži bio je 24. srpnja, kada se sastao s organizatorima Europskog prvenstva u ragbiju 7 te pratio dio natjecanja.

Novi dolazak 20. kolovoza bit će mu tako treći javno zabilježeni boravak u Splitu u manje od mjesec dana.