Plenković održao uvodni govor: "Najveći problem je zakopani pepeo, ima ga 33.000 tona"

Premijer Andrej Plenković održao je uvodni govor na sastanku s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti u Gospiću, na kojem se razgovara o sanaciji ilegalnog odlagališta otpada na prostoru nekadašnjeg PPK Velebit. Poručio je da Vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju te najavio konkretne rokove za uklanjanje otpada, piše Index.

Plenković je rekao da su aktivnosti na sanaciji jedno vrijeme bile ograničene zbog postupanja tijela kaznenog progona, ali da sada proces ulazi u novu fazu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već je, rekao je, donio odluku o odabiru izvođača za uklanjanje dijela otpada koji se nalazi u vrećama. Za otpad koji se nalazi na površini, a riječ je o oko 4.5 tona, još se analiziraju ponude.

"Najveći problem je zakopani pepeo kojeg ima 33.000 tona"

Najveći problem, kako je kazao, predstavlja zakopani pepeo, kojeg prema procjenama ima između 32.000 i 33.000 tona. Plenković je rekao da je priprema postupka pri kraju te da će se nakon završetka analize krenuti u poziv odnosno pregovarački postupak za njegovo uklanjanje.

"Taj postupak bio bi, prema procjenama Ministarstva zaštite okoliša, dovršen maksimalno za 24 dana od danas", rekao je Plenković.

Nakon toga, dodao je, cilj je da se sav zakopani otpad što prije ukloni iz Gospića. Otpad koji se nalazi u silosima trenutačno je u zatvorenom objektu i, prema njegovim riječima, ne predstavlja prijetnju okolišu, ali će i on biti saniran i odvezen.

"Politička volja je jasna", poručio je Plenković, dodajući da će proces sanacije sada dobiti "novu dinamiku i novu brzinu".

"Građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe"

Premijer se osvrnuo i na zabrinutost stanovnika zbog moguće ugroze vode. Naglasio je da dosadašnje analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nisu pokazale probleme s vodom iz javne vodoopskrbe.

"Niti jedna analiza, niti jedno ispitivanje koje je radio Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije pokazalo bilo kakve probleme zbog kojih bi voda bila problematična za piće", rekao je.

Dodao je da u obrađenim uzorcima u sklopu pojačanog nadzora nisu utvrđeni PFAS spojevi te da će HZJZ nastaviti pojačano praćenje i redovito objavljivati nalaze.

"Građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe", poručio je Plenković.

Kazneni postupak traje

Govorio je i o kaznenom dijelu slučaja. Rekao je da postupak i dalje traje te da se vodi protiv fizičkih i pravnih osoba koje se povezuje s dovozom otpada koji nije smio biti odložen na prostoru nekadašnjeg PPK Velebit.

"Mi se ne možemo miješati u kazneni postupak, međutim, svi oni koji su za ovo odgovorni, a u kaznenom postupku pred sudom se utvrdi da su krivi, za svoja će postupanja i odgovarati", rekao je premijer.

Naglasio je i da je Vlada krajem listopada odnosno početkom studenoga 2025. preuzela proces sanacije odlagališta.

Plenković najavljuje jačanje sustava gospodarenja otpadom

Plenković je zaključio da bi ovaj slučaj trebao dovesti i do jačanja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Rekao je da u zemlji postoje i druga desetljećima nesanirana odlagališta, uključujući odlagališta opasnog otpada, te najavio snažniji angažman države.

"Razumijemo zabrinutost ljudi", rekao je Plenković, dodajući da je cilj građanima predstaviti jasan plan sanacije i osigurati da mogu biti mirni kada je riječ o sigurnosti vode, tla i zraka.