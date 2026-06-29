Plenković obišao novu cestu na Hvaru: Putovanje do južne strane otoka kraće za pola sata

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je obišao novoizgrađenu prometnicu Sveta Nedjelja – Dubovica na otoku Hvaru, jedan od najvažnijih cestovnih projekata za južni dio otoka.

Uz premijera su bili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, gradonačelnik Hvara Šime Ravlić te predstavnici lokalnih jedinica, izvođača radova i nadzora.

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Ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić istaknuo je kako je nova prometnica duga 6,2 kilometra, a vrijednost projekta iznosi oko 4,5 milijuna eura.

Naglasio je da će stanovnicima Svete Nedjelje, Ivan Dolca, Zavale i drugih mjesta na južnoj strani Hvara nova cesta omogućiti suvremeniju, sigurniju i kvalitetniju prometnu povezanost s ostatkom otoka. Vrijeme putovanja skraćeno je za približno 20 do 30 minuta, uz znatno višu razinu prometne sigurnosti.

Osim što olakšava svakodnevni život mještanima, prometnica bi trebala pridonijeti daljnjem razvoju turizma, poljoprivrede i gospodarstva. Također omogućuje brži dolazak hitnih službi te bolju povezanost turističkih i poljoprivrednih sadržaja s glavnim otočnim prometnicama.

Iz Županijske uprave za ceste ističu kako je projekt realiziran suradnjom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Hvara, ŽUC-a Split, HEP-a, izvođača radova, stručnog nadzora i lokalne zajednice.

"Još jednom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću na snažnoj potpori realizaciji ovoga projekta, za koji je Vlada osigurala 2,5 milijuna eura. Velik doprinos dao je i resorni ministar Oleg Butković, odnosno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje je tijekom pripreme i provedbe projekta pružalo kontinuiranu stručnu i financijsku potporu", poručio je ravnatelj ŽUC-a Split Petar Škorić.