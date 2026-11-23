Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) nakon više od tri godine vratila se u obnovljenu stranačku središnjicu na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma.

U obnovljenim prostorima održane su sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, a ondje je i reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović koja uživo s premijerom Andrejem Plenkovićem razgovara o plaćama, mirovinama, životnom standardu građana, ali i slučaju Jankomir.

S obzirom na obnovljenu stranačku središnjicu, Tandara Knezović upitala je Plenkovića je li preuredio i HDZ.

"Mislim da smo ostvarili ogromna postignuća. HDZ je daleko najuvjerljivija politička stranka otkad sam na čelu HDZ-a i Vlade", kazao je Plenković.

Plenković je rekao kako ne misli da ga se članovi stranke boje te da ih se na sastancima potiče da otvoreno iznose svoja mišljenja, čak i kada se ne slažu s njim.

"Mislim da me se ne boje. To su fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče. Oni koji me poznaju znaju kakav sam kao čovjek. Ne postoji sastanak na kojem se ljude ne potiče da kažu što misle. Ne svađamo se na Predsjedništvu, nastojimo surađivati. Ljudi mi otvoreno kažu kada se ne slažu sa mnom. Nije valjda da imam takav imidž", rekao je Plenković.

Govoreći o slučaju u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir i novom incidentu u kojem se muškarac zapalio, Tandara Knezović upitala je Plenkovića smatra li da je vrijeme za smirivanje situacije i pružanje pomoći zdravstvenom sustavu.

"Zanimljiva je ta optika smirivanja situacije i pomaganja sustavu. Da je Jankomir slučajno državna bolnica, odmah bi se govorilo o odgovornosti ravnatelja, onih koji su bili u sobi, upravnog vijeća, cijele bolnice i HDZ-a. Bilo bi to ponavljanje onoga što smo gledali u Gospiću. Ovdje se, međutim, govori da smo svi odgovorni i da trebamo poboljšavati sustav", rekao je Plenković.

Ustvrdio je da se takvim pristupom pokušava zaštititi politička većina u Gradu Zagrebu, a odgovornost za događaje u Jankomiru prebaciti na zdravstveni sustav u cjelini.

"Ovo je problem jedne bolnice, njezine ravnateljice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša", poručio je.

Kazao je da nije gradonačelnik Tomislav Tomašević osobno odgovoran, ali da dio odgovornosti ima Grad.

Osvrnuo se i na zahtjeve obitelji Periš te poručio da je Ministarstvo zdravstva spremno razmotriti njihove prijedloge.

"Izražavam sućut obitelji. Mislim da je solidarnost ljudi na glavnom zagrebačkom trgu bila impresivna. Ministarstvo će uzeti u obzir sve zahtjeve. Što se tiče imena bolnice, to je na Gradu. Kada je riječ o humanom sputavanju, Ministarstvo je spremno razmotriti što sve treba učiniti. Ono što se dogodilo nije bilo u skladu s tim protokolima. Otvoreni smo za suradnju", rekao je Plenković.

Na pitanje o situaciji u KBC-u Sestre milosrdnice i tvrdnjama da je stao na stranu Dijane Zadravec, Plenković je odbacio svoju i Vladinu povezanost s tim slučajem.

"Kako mislite da sam odlučio stati na stranu Zadravec? Imate jedan pristrani napad oporbe. Aktualni sat pokazao je politički pristup oporbe i dijela medija određenoj kadrovskoj temi koja ima veze s upravljanjem bolnicom, a ne sa mnom ili Vladom. Ako postoji problem s imenovanjem, to će oni rješavati. U potpunosti otklanjam bilo kakvu povezanost sebe i Vlade s tom temom", rekao je Plenković.