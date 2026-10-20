Plenković o Torcidi: "Ovo je na štetu Hajduka, Splita i Hrvatske!"

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u Šibeniku na nedavne događaje u Splitu i policijsko postupanje prema pripadnicima Torcide. Komentirajući reakcije na okupljanje tijekom kojeg su se čule sporne parole, poručio je da takvo ponašanje izlazi iz okvira navijačkog folklora te šteti Hajduku, Splitu, Hrvatskoj i samoj navijačkoj skupini. Kritizirao je i dio političke oporbe, posebno istup Mostova zastupnika Marina Miletića u Hrvatskom saboru.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u Šibeniku, gdje je sudjelovao na prvoj sjednici Vijeća za lokalni razvoj, savjetodavnog tijela osnovanog radi bolje koordinacije razvojnih politika i uključivanja lokalne samouprave u njihovu provedbu.

Premijer je nazočio i svečanom otvorenju Dana regionalnoga razvoja i EU fondova, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Jedna od tema bili su nedavni događaji u Splitu, postupanje policije prema pripadnicima Torcide te reakcije pojedinih političara.

„Prošlog tjedna se u Splitu dogodilo što se dogodilo, mi smo se jasno i brzo očitovali, a nadležna tijela podnijela su prijave. Policija ima svoju metodologiju postupanja usuglašenu s Državnim odvjetništvom“, izjavio je Plenković.

Naglasio je da se određena ponašanja ne mogu opravdavati pripadnošću navijačkoj skupini.

Prema njegovim riječima, uzvikivanje spornih parola prelazi granice onoga što se može smatrati uobičajenim navijačkim izražavanjem.

„Takvo ponašanje šteti i Hajduku i Torcidi“

Plenković je posebno istaknuo da posljedice takvih postupaka ne pogađaju samo njihove sudionike nego i širu zajednicu.

„Mislim da je vrlo jasno da obrasci ponašanja koji se svode na nešto što nadilazi navijački folklor, odnosno uzvikivanje parola koje smo čuli, na štetu nogometa, Hajduka, Splita, Hrvatske i Torcide“, poručio je premijer.

Dodao je kako će osobe koje su predvodile sporno ponašanje biti obuhvaćene prijavama, dok će konačnu odluku o eventualnoj odgovornosti donijeti sudovi.

Time je naglasio da je na pravosudnim institucijama utvrditi pojedinačnu odgovornost sudionika.

Premijer se tijekom obraćanja osvrnuo i na nedavni govor saborskog zastupnika Mosta Marina Miletića.

Njegove je izjave ocijenio neodgovornima, pritom koristeći vrlo oštre riječi.

„S druge strane imate neke MOST-ove zastupnike koji vam usred sabornice zazivaju linč – ljude koji naopake vise pa ih ptice čopaju dok ih se ubija. Dakle, imamo puno neodgovornih aktera na političkoj sceni. Neodgovorni sigurno nismo mi što se tiče Vlade“, rekao je Plenković.

Premijer je tako povezao aktualne rasprave o navijačkim incidentima sa širim pitanjem političke odgovornosti i javne komunikacije.

Njegova je poruka da se sporna ponašanja moraju promatrati kroz zakonski okvir, neovisno o tome dolaze li iz navijačkog ili političkog okruženja.