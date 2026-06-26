Plenković o reakcijama na HDZ-ov spot: "Ako su se uzrujali, znači da ih je pogodila istina"

Šef HDZ-a Andrej Plenković odbacio je kritike na račun spota svoje stranke u kojem se Možemo! naziva "Muzemo!", poručivši da ih je pogodila istina o korupcijskim aferama u Zagrebu. Istovremeno je i kritizirao predsjednika Milanovića zbog njegove, kako kaže, "antiukrajinske politike".

Osvrnuo se i na najave predsjednika Zorana Milanovića da bi mogao spriječiti odlazak hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz, ocijenivši to nastavkom njegove "antiukrajinske politike".

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"Hrvatskoj je stigao poziv da sudjeluje na tradicionalnoj paradi za Dan pada Bastille 14. srpnja. Ne samo da su pozvali mene da dođem, nego su pozvali članice EU-a, države koje sudjeluju u "koaliciji voljnih" i pozvali su nas, kao strateškog partnera te da, kao i drugi, budemo tamo nazočni s desetak vojnika. MORH i GS OSRH su načelno spremni sudjelovati, tamo uputiti stjegonošu i deset vojnika, rekao je.

Istaknuo je da je riječ o uzvratnoj gesti Francuskoj.

"Mislimo da je to lijepa gesta, podsjetit ću da smo mi pozvali Francuze da sudjeluju u letačkom dijelu programa na Dan državnosti. Francuzi su poslali dva Rafalea, zajedno s talijanskim zrakoplovima, američkim helikopterima te mađarskim, austrijskim i slovenskim zrakoplovima te zajedno letjeli na Dan državnosti. Sasvim je prirodno da se mi, koji imamo strateško partnerstvo s Francuskom, odazovemo na takav poziv.

Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, operaciji, nego je riječ o protokolarno-ceremonijalnom aspektu sudjelovanja predstavnika HV-a, nadležnost za to ima ministar obrane. Kao što je u vrijeme Milanovićeve Vlade ministar obrane Kotromanović 2013. na istu paradu poslao čak 80-ak pripadnika HV-a. On ne može to zabraniti, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, riječ je o gesti i poštovanju koje je Francuska ukazala nama", rekao je.

Plenković o spotu: Pogodila ih je istina

Nakon svečanog obilježavanja završetka projekta izgradnje Centra za starije osobe u Dubrovniku, premijer je komentirao reakcije na HDZ-ov spot.

"Drago mi je da je spot uspješan. Ako je ekipa iz 'Muzemo!', kako ih spot zove, tako tankoćutna, to je zato što ih je dirnula istina. Naziv je logičan jer spominje velike afere izvlačenja novca iz gradskih institucija i proračuna, čime se oštećuje Zagrepčanke i Zagrepčane. Ne vidim da su demantirali ijednu činjenicu iz spota", rekao je Andrej Plenković, prenosi HRT.

Dodao je kako je usporedba s Iranom smiješna jer se Lego kockice svugdje koriste u političkoj propagandi. "Neka pogledaju što su Keiru Starmeru govorili njegovi protivnici u britanskoj kampanji. To je očito za njih viša matematika", kazao je.

Podsjetio je i na, kako kaže, poteze političkih protivnika. "Oni koji su sami išli prijavljivati policiji da im je Mile Kekin bio na kavi s nogometašem Jelavićem, sjećate se te afere, brže-bolje su koristili 'deepfake' da proizvedu moj glas s potpunom neistinom i ubace ga na svoju presicu kako bi napravili diverziju. Riječ je o nekompetentnoj ekipi koju je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sjajno danas opisao kao kokošinjac", rekao je Plenković.

"Ne samo što su bezidejni i nekreativni, nego su i potpuno krivi. Ta ekipa mora još puno žganaca papati da se iz 'Muzemo!' pretvore u ozbiljnu političku stranku. Drago mi je da su tako osjetljivi. Kad bismo mi bili osjetljivi na sve blato koje bacaju, ne bismo mogli disati, ali nama to ne smeta. Spot je super i molim ih da ga što više spominju kako bi narod vidio kako oni muzu", poručio je

"U kontinuiranim putešestvijama po općinskim feštama ima izrazito anti-EU retoriku. Praktički sve što govori je protiv američke politike, politike NATO-a, a sada i protiv Francuske. Pa dokle, dokle? Što je efekt toga? Potpuno dekredibiliziranje Hrvatske na međunarodnoj sceni. Jedna provincijsko-sebična, gotovo pa zatvorena u svoj šor ili dvor, politika koja nas ne vodi nigdje", nastavio je.

“Kada bismo slijedili njega, pokazali bismo saveznicima da nismo pouzdani. "Nećemo se ni sa kim družiti, ne treba Europa, NATO, Francuska, Amerika." Tko treba? Najbolje da on predloži da dogodine fino pošalje malo jači kontingent HV-a u Moskvu na paradu. To bi bio spektakl, to bi bilo sjajno!”