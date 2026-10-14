PLENKOVIĆ O OPASNOM OTPADU U GOSPIĆU: "Političke odgovornosti Vlade u ovom slučaju nema niti je može biti"

Premijer Andrej Plenković ponovno je odbacio odgovornost Vlade za slučaj nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Na sjednici Vlade poručio je da iza tog slučaja stoje pojedinci koji su, prema njegovim riječima, djelovali radi osobne zarade, dok će se njihova kaznena odgovornost utvrđivati u sudskom postupku.

Slučaj opasnog otpada u Gospiću ponovno je postao jedna od glavnih tema političkih sukoba između Vlade i oporbe. Nakon burne saborske rasprave o zahtjevu za njegov opoziv, premijer Andrej Plenković u srijedu se još jednom osvrnuo na optužbe da je Vlada politički odgovorna za nezakonito odlaganje otpada, javlja HRT.

Na početku sjednice Vlade ustvrdio je da oporba slučaj Gospić koristi za politički obračun i pokušaj destabilizacije parlamentarne većine.

"Oporba pokušava destabilizirati Vladu"

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na jučerašnju raspravu u Saboru i podnošenje izvješća o stanju nacije te komentirao inicijativu oporbe za opoziv Vlade.

- Ovo je u deset godina 43. neuspjeli pokušaj oporbe. Cilj im je destabilizirati Vladu i parlamentarnu većinu, ali u tome nisu uspjeli niti će uspjeti do kraja našeg trećeg mandata, rekao je Plenković.

Govoreći o Gospiću, naglasio je da je riječ o ozbiljnom slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada, ali je odbacio političku odgovornost Vlade.

- Političke odgovornosti Vlade u ovom slučaju nema niti je može biti. Skupina ljudi i pravnih osoba organizirala se kako bi za svoj profit počinila teška kaznena djela protiv okoliša, a njihova će se odgovornost utvrditi u kaznenom postupku, kazao je.

Istaknuo je da dosadašnja mjerenja nisu pokazala konkretnu zdravstvenu ugrozu za građane Gospića te kritizirao oporbu zbog tvrdnji o „otrovanoj Lici“.

- Voda je ispravna za piće, kvaliteta zraka je dobra i stvarna zdravstvena ugroza nije se dogodila. Vlada ostaje predana sanaciji, a problem će riješiti Vlada, a ne oporba, poručio je.