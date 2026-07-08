Plenković o Milanoviću: "Može raditi što god hoće, mene to ne zanima"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas u Zagrebu na svečanosti osnivanja društva Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. (RUV).

Rheinmetall AG, vodeća europska tehnološka i obrambena kompanija, s hrvatskim DOK-ING-om predstavila je zajedničku tvrtku Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o., čime se otvara prilika dugoročnog strateškog industrijskog partnerstva Rheinmetalla i Republike Hrvatske, piše N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Može raditi što god hoće"

Na pitanje Hrvoja Krešića o samitu NATO-a u Ankari i je li sve što se čuje sa samita dogovoreno s Uredom predsjednika, odgovorio je: "Kako da ne, danima pregovaramo. Nemam pojma uopće što on tamo govori, kao ni na bilo kojem skupu".

"Ne znam kako me to uopće možete pitati, znate da se inače do u zarez dogovaraju o tome što će reći", dodao je.

Komentirao je Milanovićevu izjavu da se nema namjeru kandidirati na parlamentarnim izborima. "Jedan put je kršio Ustav, nije to tako davno. Ali, kao u vicu, dvaput je dvaput. Može raditi što god hoće, što se mene tiče", rekao je Plenković.

"Stvar je tu kristalno jasna. On je poznat da je nosio na naramku Josipovića i skupa su sjedili na Europskom vijeću godinama", rekao je.

"Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, normalne, razumne ljude"

Odgovarajući na pitanje je li vrijeme za promjenu Ustava, Plenković je novinare pitao gdje im je smisao za realnost. "S kim da mijenjam Ustav? Ustav se mijenja dvotrećinskom većinom, Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, kulturne normalne, razumne ljude", rekao je.

Plenković je dodao da se u raspravi zaboravlja na, kako kaže, ključni problem, a to su razumni razgovori sa razumnim osobama. "Nije problem promijeniti Ustav, samo se moraš moći dogovoriti s nekime tko to hoće", poručio je.

"Mi smo džentlmeni"

Na pitanje da neki dogovor postoji jer je Milanović danas u Ankari, a on ovdje, Plenković je odgovorio: "Pa jasno, kad smo mi džentlmeni. Ja sam to svojom odlukom galantno prepustio njegovoj prethodnici. On je prvi koji se tu prpoši da bi išao na Europsko vijeće, a 2010. nije imao pojma kako izgledaju Europskog vijeća. On to govori meni, koji sam doajen i tamo više od deset godina. Pa što je to? Smiješno".

Plenković je dodao da nema nijedne zemlje koja na Europsko vijeće šalje dvojicu. "Ne postoji, niti će postojati, niti će se to u Hrvatskoj dogoditi", rekao je.

"Znate zašto njemu nije jasno? Zato što nije tamo"

Komentirajući Milanovićevu izjavu oko Koalicije voljnih i što kad rat u Ukrajini završi, odgovorio je: "Znate zašto njemu nije jasno? Zato što nije tamo i ne zna. Lako je meni kao hrvatskom premijeru to što on ne razumije i ne zna io ne sudjeluje. Problem je za Hrvatsku vojsku, koja zahvaljujući njegovim mirnodopskim zapovjedima iz ratno proglašene perspektive spriječava Hrvatsku vojsku da ima iole pojma štro se zbiva u najvažnijem sigurnosno-obrambenom pitanju u Europi. Oni ne znaju ništa, i to nije dobro", rekao je.

Dodao je da načelnik Glavnog stožera i njegovi suradnici oko tog pitanja nemaju pojma. "Mislite da je korisno za Hrvatsku da oni ne znaju ništa? Ne samo da je ta politika izolacionistička i loša za Hrvatsku, ne štiti ni na koji način hrvtaski interes. Nitko u hrvatskoj Vladi ne zagovara da naši vojnici idu u Ukrajinu, to je izmišljeno uoči prošlih izbora", rekao je.

Dodao je da su razmjeri štete koje Milanović nanosi Hrvatskoj na vanjskopolitičkom planu toliko veliki i dalekosežni da "se mi jedno vrijeme možemo praviti da oni ne postoje, ali su tu". Poručio je da naši saveznici danas-sutra, ne bi znali reći bi li Hrvat spriječio da im netko zabije nož u leđa.

"Kundid je postupio nezrelo"

Ponovio je da načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid nema njegovo povjerenje i dodao da je došao u "nekakvu gotovo kao psihozu" nakon što su ga zvali na sastanak, a on se, kako kaže, "išao ispovijesditi predsjedniku".

"U kakvim su oni to odnosima? Pa nije nekakvo dijete da roditelja pita smije li na kavu", rekao je.

"Odbiti doći premijeru? Što ćemo dalje. Dalje može tu stajati da ne izazovemo dodatnu krizu. Neka stoji tamo, ali što se tiče povjerenja, postupio je potpuno nezrelo. Te zapovijedi su flagrantno protuzakonite", rekao je..

Istaknuo je da Vlada nije bezvezna institucija. "Vladu treba poštovati. Čovjek se ponio potpuno krivo. Pa nije odnos predsjednika Republike i načelnika takav da mu se ovaj treba ispovijedati. Nema proračuna, nema vojske - tako jednostavno. To je ljudski loš odabir", rekao je Plenković.

Istaknuo je da je cijela vojska u strahu od umirovljenja. "Nije problem u Kundidu, problem je u Milanoviću. On se kapricira Vladi da bi štetio hrvatskom vanjskopolitičkom položaju i onda ljude poput njih - kojima je zapovijednik. A sve je suprotno činio kao premijer", rekao je premijer.

O Daliću: "Ima moju podršku i najbolje želje u nastavku karijere"

Premijer je komentirao i da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Zahvalio mu je te rekao: "Mislim da ćemo tek s odmakom shvatiti veličinu tih rezultata."

Istaknuo je da mu je krivo što je hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala radi "interpretacije tehnologije". Rekao je da je nova reprezentacija imala sjajan spoj želje i igrača te da je drugo poluvrijeme s Portugalom bilo odlično i da Dalić treba biti ponosan.

"Ovo je očito njegov odabir, meni je žao. Ovo što se dogodilo na prvenstvu nije poraz, ovo je nepravedno ispadanje prerano. Nije trebao otići zbog tog rezultata. Nisam stigao vidjeti reakcije. Ima moju podršku i najbolje želje u nastavku karijere, što god odluči", rekao je premijer Plenković.

"Treba stati iza svoga"

Na pitanje o skandalu sa FIFA-om, premijer je rekao: "Mislim da smo malo previše suce na terenu stavili u podređenu poziciju. Ali i u situaciji na koju aludirate, tu je sve brzo bilo riješeno. Nisi konzistentan ako jedna pravila vrijede za jedne, druga za druge. Drago mi je da je HNS uputio ovo pismo. Ostat će stav, dobro elaborirana argumentacija. Čuo sam se s Kustićem, dugo je trajala noć s četvrtka na petak. Minimum što je trebalo napraviti je to, da ostane trag. Nije to protiv našeg sudjelovanja, nego da ostane čvrsta pozicija koja se pamti. Treba stati iza svoga, pogotovo ako si u pravu", rekao je.

"Moram stvar dovesti do apsurda"

Ponovno je govorio o oružanim snagama i Kundidu. "U poslu, životu, politici, postoji načelo koje je važnije nego išta. Kako ću imati povjerenja ako nekoga zovem na sastanak, a on kaže da ne smije doći?", upitao je premijer. Istaknuo je da je vojska dio Ministarstva obrane i da se odluke donose u tom kontekstu, a ne točku po točku na sjednicama Vlade.

"Ovo je no brainer. Imam odličan odnos s Kundidom. I imao je svu moju podršku. Nisam ga nešto prisiljavao, nego kulturno. Dobar dan, dođite na sastanak. 'Ne smijem doći'. Lako što ne može doći, nego se ispovijeda. To nije to. Biste li vi došli da ste na njegovom mjestu?", upitao je Plenković dodajući 'tako je kako je'.

Istaknuo je da to ne znači da će Vlada zaboraviti na Hrvatsku vojsku. "Mi ćemo sad vratiti Rafale Francuzima? Mogu ih brže isporučiti Srbima. Hoćemo tako? Moram stvar dovesti do apsurda zato što teza o tome da će Vlada biti protiv načelnika u smislu funkcioniranja HV-a, pa to je besmisleno. Nije stvar u tome. Stvar je u tome da je on osobno napravio postupak koji je bio kriv. Nema se on što njemu ispovijedati. Što nije mene zvao da mu ovaj ne da na sastanak? Game over. Nisam ga zvao da radimo nešto protuzakonito. To je ogromna greška", zaključio je premijer Plenković.